Курганцам выделят сотни тысяч рублей на кормление косуль и других диких животных

Проект, разработанный активистами Шадринска (Курганская область) из движения «Подари Дереву Жизнь», получит 300 тысяч рублей на кормление диких животных и птиц в рамках проекта «Помощь диким животным и птицам». Об этом рассказал депутат местной гордумы Александр Бухаров.
«Наш шадринский проект „Помощь диким животным и птицам“ стал победителем конкурса и получит финансовую поддержку 300 тысяч рублей. Основная часть средств будет потрачена на кормление косуль и других животных <…> Проект разработан ребятами-активистами из движения „Подари Дереву Жизнь“», — пишет Бухаров в своем telegram-канале. Также в посте он выразил благодарность тем, кто проголосовал за данный проект.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области охотхозяйства заготовили достаточное количество кормов для косуль, в том числе и тех, которые мигрируют через территорию региона. Отмечалось, что на полях специально выращивали культуры, необходимые для питания этих животных, — рапс, злаковые и бобовые. Также сотрудник одного из охотхозяйств сообщал, что животным «не успевают» возить корм.
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