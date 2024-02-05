Курганцам выделят сотни тысяч рублей на кормление косуль и других диких животных

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Косули. Кетовский район. Курган, козы, козлы, дикие животные, косули, дикие козлы, дикие козы
Активистам Шадринска выделят 300 тысяч рублей на проект «Помощь диким животным и птицам» Фото:

Проект, разработанный активистами Шадринска (Курганская область) из движения «Подари Дереву Жизнь», получит 300 тысяч рублей на кормление диких животных и птиц в рамках проекта «Помощь диким животным и птицам». Об этом рассказал депутат местной гордумы Александр Бухаров.

«Наш шадринский проект „Помощь диким животным и птицам“ стал победителем конкурса и получит финансовую поддержку 300 тысяч рублей. Основная часть средств будет потрачена на кормление косуль и других животных <…> Проект разработан ребятами-активистами из движения „Подари Дереву Жизнь“», — пишет Бухаров в своем telegram-канале. Также в посте он выразил благодарность тем, кто проголосовал за данный проект.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области охотхозяйства заготовили достаточное количество кормов для косуль, в том числе и тех, которые мигрируют через территорию региона. Отмечалось, что на полях специально выращивали культуры, необходимые для питания этих животных, — рапс, злаковые и бобовые. Также сотрудник одного из охотхозяйств сообщал, что животным «не успевают» возить корм.

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Проект, разработанный активистами Шадринска (Курганская область) из движения «Подари Дереву Жизнь», получит 300 тысяч рублей на кормление диких животных и птиц в рамках проекта «Помощь диким животным и птицам». Об этом рассказал депутат местной гордумы Александр Бухаров. «Наш шадринский проект „Помощь диким животным и птицам“ стал победителем конкурса и получит финансовую поддержку 300 тысяч рублей. Основная часть средств будет потрачена на кормление косуль и других животных <…> Проект разработан ребятами-активистами из движения „Подари Дереву Жизнь“», — пишет Бухаров в своем telegram-канале. Также в посте он выразил благодарность тем, кто проголосовал за данный проект. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области охотхозяйства заготовили достаточное количество кормов для косуль, в том числе и тех, которые мигрируют через территорию региона. Отмечалось, что на полях специально выращивали культуры, необходимые для питания этих животных, — рапс, злаковые и бобовые. Также сотрудник одного из охотхозяйств сообщал, что животным «не успевают» возить корм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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