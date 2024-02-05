Курганцам выделят сотни тысяч рублей на кормление косуль и других диких животных

05 февраля 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Активистам Шадринска выделят 300 тысяч рублей на проект «Помощь диким животным и птицам» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Проект, разработанный активистами Шадринска (Курганская область) из движения «Подари Дереву Жизнь», получит 300 тысяч рублей на кормление диких животных и птиц в рамках проекта «Помощь диким животным и птицам». Об этом рассказал депутат местной гордумы Александр Бухаров. «Наш шадринский проект „Помощь диким животным и птицам“ стал победителем конкурса и получит финансовую поддержку 300 тысяч рублей. Основная часть средств будет потрачена на кормление косуль и других животных <…> Проект разработан ребятами-активистами из движения „Подари Дереву Жизнь“», — пишет Бухаров в своем telegram-канале. Также в посте он выразил благодарность тем, кто проголосовал за данный проект. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области охотхозяйства заготовили достаточное количество кормов для косуль, в том числе и тех, которые мигрируют через территорию региона. Отмечалось, что на полях специально выращивали культуры, необходимые для питания этих животных, — рапс, злаковые и бобовые. Также сотрудник одного из охотхозяйств сообщал, что животным «не успевают» возить корм.

Проект, разработанный активистами Шадринска (Курганская область) из движения «Подари Дереву Жизнь», получит 300 тысяч рублей на кормление диких животных и птиц в рамках проекта «Помощь диким животным и птицам». Об этом рассказал депутат местной гордумы Александр Бухаров. «Наш шадринский проект „Помощь диким животным и птицам“ стал победителем конкурса и получит финансовую поддержку 300 тысяч рублей. Основная часть средств будет потрачена на кормление косуль и других животных <…> Проект разработан ребятами-активистами из движения „Подари Дереву Жизнь“», — пишет Бухаров в своем telegram-канале. Также в посте он выразил благодарность тем, кто проголосовал за данный проект. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области охотхозяйства заготовили достаточное количество кормов для косуль, в том числе и тех, которые мигрируют через территорию региона. Отмечалось, что на полях специально выращивали культуры, необходимые для питания этих животных, — рапс, злаковые и бобовые. Также сотрудник одного из охотхозяйств сообщал, что животным «не успевают» возить корм.