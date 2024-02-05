Шойгу и Собянин проверили, как в Москве отбирают контрактников

05 февраля 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Шойгу и Собянин посетили пункт отбора контрактников в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министр обороны РФ Сергей Шойгу с мэром Москвы Сергеем Собяниным проверили работу городского пункта отбора на службу по контракту в ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны. «Шойгу и Собянин проинспектировали организацию работы городского пункта отбора на военную службу по контракту города Москвы», — говорится в сообщении , опубликованном в telegram-канале ведомства. Там добавили, что им доложили о порядке прохождения проверочных мероприятий и медицинских исследований кандидатами на службу по контракту. Отмечается, что пункт отбора позволяет провести все тесты и обследования за несколько часов. Кроме того, в пункте созданы все условия размещения кандидатов. По словам начальника пункта отбора, только в течение 2023 года в нем заключили контракт более 20 тысяч кандидатов, заключили в сообщении. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что более 1,5 тысячи человек ежедневно подают заявления о приеме на службу в российские вооруженные силы. В прошлом году в российскую армию было набрано 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев, передает RT.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу с мэром Москвы Сергеем Собяниным проверили работу городского пункта отбора на службу по контракту в ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны. «Шойгу и Собянин проинспектировали организацию работы городского пункта отбора на военную службу по контракту города Москвы», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Там добавили, что им доложили о порядке прохождения проверочных мероприятий и медицинских исследований кандидатами на службу по контракту. Отмечается, что пункт отбора позволяет провести все тесты и обследования за несколько часов. Кроме того, в пункте созданы все условия размещения кандидатов. По словам начальника пункта отбора, только в течение 2023 года в нем заключили контракт более 20 тысяч кандидатов, заключили в сообщении. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что более 1,5 тысячи человек ежедневно подают заявления о приеме на службу в российские вооруженные силы. В прошлом году в российскую армию было набрано 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев, передает RT.