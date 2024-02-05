Пьяный курганец убил мужчину стулом во время застолья из-за ссоры

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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Молодому курганцу, забившего знакомого во время застолья, грозит до 15 лет тюрьмы Фото:

Молодой житель села Митино в Кетовском округе (Курганская область) 2 февраля забил до смерти стулом 55-летнего мужчину из-за пьяной ссоры во время застолья. Об URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Курганской области.

«2 февраля в полицию Кетовского округа поступило сообщение, что в с. Митино в частном доме обнаружено тело 55-летнего гражданина с признаками насильственной смерти. Сотрудники угрозыска отдела МВД России „Кетовский“ установили лица, с которыми потерпевший общался в последнее время и распивал спиртные напитки. По имеющейся информации, 1 февраля домой к пенсионеру пришел 18-летний местный житель, совместно с которым они употребляли алкоголь. В ходе застолья между ними возникла драка. Хозяин дома от полученных травм скончался», — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что 18 летний житель Митино, убивший мужчину дал признательные показания. Оперативники, по данным пресс-службы УМВД, обнаружили на его одежде и обуви следы крови. Также указано, что сотрудниками СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Оно предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.

Ранее URA.RU писало что житель Шумихинского округа Курганской области в пьяной ссоре убил брата. Сообщалось, что ссора произошла после того, как речь зашла о том, что родственник не вернул ему деньги за купленные дрова.

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Молодой житель села Митино в Кетовском округе (Курганская область) 2 февраля забил до смерти стулом 55-летнего мужчину из-за пьяной ссоры во время застолья. Об URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Курганской области. «2 февраля в полицию Кетовского округа поступило сообщение, что в с. Митино в частном доме обнаружено тело 55-летнего гражданина с признаками насильственной смерти. Сотрудники угрозыска отдела МВД России „Кетовский“ установили лица, с которыми потерпевший общался в последнее время и распивал спиртные напитки. По имеющейся информации, 1 февраля домой к пенсионеру пришел 18-летний местный житель, совместно с которым они употребляли алкоголь. В ходе застолья между ними возникла драка. Хозяин дома от полученных травм скончался», — сообщили в ведомстве. Сообщается, что 18 летний житель Митино, убивший мужчину дал признательные показания. Оперативники, по данным пресс-службы УМВД, обнаружили на его одежде и обуви следы крови. Также указано, что сотрудниками СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Оно предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет. Ранее URA.RU писало что житель Шумихинского округа Курганской области в пьяной ссоре убил брата. Сообщалось, что ссора произошла после того, как речь зашла о том, что родственник не вернул ему деньги за купленные дрова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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