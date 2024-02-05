В Тюменской области производят лучшую продукцию для импортозамещения

Две марки тобольского полиэтилена вошли в список 100 лучших товаров России

Золотой логотип «100 лучших товаров России» получил полимер для производства упаковочной пленки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Две марки полиэтилена, которые изготавливают в Тюменской области на тобольском заводе «ЗапСибНефтехим», вошли в число 100 лучших товаров России. Они получили награду в категории «Продукция производственно-технического назначения», сообщает в рассылке пресс-служба «СИБУРа».

«Золотой логотип „100 лучших товаров России“ получила марка — прочные пленки для ламинации, изготовления пакетов и упаковки. Серебряного логотипа удостоена марка полиэтилена, которая используется при изготовлении саженаполненных труб и соединительных частей напорных водопроводов и систем газоснабжения», — говорится в сообщении.

Как пояснил генеральный директор завода Андрей Кугаевский, в настоящий момент «ЗапСибНефтехим» продолжает расширять ассортимент выпускаемой продукции и наращивает производственные мощности. «Состоялся выпуск первых партий цветных марок трубного полиэтилена, дан старт строительства третьей очереди производства полипропилена на тобольской промышленной площадке. И то, и другое событие имеют ключевое значение для развития импортозамещения в России», пояснил Кугаевский.

Известно, что победа в номинациях конкурса «100 лучших товаров России» дает право использовать особый логотип на самой продукции, а так же в рекламных целях. Ранее URA.RU рассказало, что в топ товаров страны вошли колбасы тюменского производителя.