В ЯНАО пассажирский перевозчик ждет записи голосов детей

Автобусные остановки Ноябрьска будут озвучивать дети
В автобусах Ноябрьска (ЯНАО) остановки будут озвучивать детские голоса. Конкурс на озвучку приурочен к объявленному на Ямале Году детства, сообщили в МУП «Пассажирские перевозки».
«Предлагаем маленьким жителям города информировать пассажиров об остановках автобусов. Нам нужны мальчишки и девчонки. Яркие и звонкие, веселые и бодрые, постарше и помладше», — рассказали на странице «Пассажирские перевозки Ноябрьск» соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО стали чаще ездить на городских автобусах. За 2023 год ямальцы совершили более 16 миллионов поездок, увеличив пассажиропоток на 17%.
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