05 февраля 2024

В ЯНАО пассажирский перевозчик ждет записи голосов детей

В Ноябрьске объявили конкурс на озвучку автобусных остановок голосами детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, поручень, салон автобуса, городской транспорт
Автобусные остановки Ноябрьска будут озвучивать дети Фото:

В автобусах Ноябрьска (ЯНАО) остановки будут озвучивать детские голоса. Конкурс на озвучку приурочен к объявленному на Ямале Году детства, сообщили в МУП «Пассажирские перевозки».

«Предлагаем маленьким жителям города информировать пассажиров об остановках автобусов. Нам нужны мальчишки и девчонки. Яркие и звонкие, веселые и бодрые, постарше и помладше», — рассказали на странице «Пассажирские перевозки Ноябрьск» соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО стали чаще ездить на городских автобусах. За 2023 год ямальцы совершили более 16 миллионов поездок, увеличив пассажиропоток на 17%.

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В автобусах Ноябрьска (ЯНАО) остановки будут озвучивать детские голоса. Конкурс на озвучку приурочен к объявленному на Ямале Году детства, сообщили в МУП «Пассажирские перевозки». «Предлагаем маленьким жителям города информировать пассажиров об остановках автобусов. Нам нужны мальчишки и девчонки. Яркие и звонкие, веселые и бодрые, постарше и помладше», — рассказали на странице «Пассажирские перевозки Ноябрьск» соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО стали чаще ездить на городских автобусах. За 2023 год ямальцы совершили более 16 миллионов поездок, увеличив пассажиропоток на 17%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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