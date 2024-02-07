На курганских остановках разместят политическую агитацию

08 февраля 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Агитационные материалы можно будет разместить возле 116 остановок Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Власти Кургана разрешили разместить агитационные материалы, связанные с выборами президента, на информационных стендах возле 116 автобусных остановок. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Определить места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории города Кургана. Размещение печатных агитационных материалов в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах, за исключением мест, предусмотренных в приложении к настоящему постановлению, допускается только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов», — указано в постановлении, размещенном на сайте. В документе перечислено 130 мест, где можно будет разместить агитацию. При этом агитацию запретили размещать на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность. Также агитационные материалы нельзя будет размещать в зданиях, где разместят избирательные комиссии, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них. После проведения выборов разместившие агитацию будут обязаны ее убрать. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Предыдущая выборная кампания прошла в регионе осенью 2023 года. За это время число избирателей в области сократилось 5 114 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Кургана разрешили разместить агитационные материалы, связанные с выборами президента, на информационных стендах возле 116 автобусных остановок. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Определить места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории города Кургана. Размещение печатных агитационных материалов в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах, за исключением мест, предусмотренных в приложении к настоящему постановлению, допускается только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов», — указано в постановлении, размещенном на сайте. В документе перечислено 130 мест, где можно будет разместить агитацию. При этом агитацию запретили размещать на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность. Также агитационные материалы нельзя будет размещать в зданиях, где разместят избирательные комиссии, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них. После проведения выборов разместившие агитацию будут обязаны ее убрать. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Предыдущая выборная кампания прошла в регионе осенью 2023 года. За это время число избирателей в области сократилось 5 114 человек.