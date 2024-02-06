06 февраля 2024

В тюменской школе встретятся все ее выпускники за 40 лет

В Тюмени пройдет вечер встреч для выпустившихся из одной школы за 44 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Тюмень, снег, зима, дети, школа, школьники, крыльцо школы
Самому старому участнику вечера встречи выпускников школы ВЕГА — 75 лет Фото:

В Тюмени состоится вечер встреч выпускников школы ВЕГА (Вечная Единая Гвардия Активистов). Как рассказала URA.RU руководитель организации, 7 февраля на вечер встречи придут тюменцы, которые закончили школу на протяжении всего срока ее существования — 44 года.

«Мы уже 44 года работаем со старшеклассниками, выросли из комсомольской организации. Каждый наш класс приходит ежегодно на вечер встреч, в этом году к нам придут все, кто за эти годы выпускался из нашей организации», — рассказала URA.RU руководитель молодежной общественной организации «Вечная Единая Гвардия Активистов» Галина Кузьмичева.

Самому старшему участнику вечера встреч выпускников ВЕГА — 75 лет. Вечер встреч пройдет на площадке во Дворце творчества и спорта «Пионер», где организация ведет свою работу.

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В Тюмени состоится вечер встреч выпускников школы ВЕГА (Вечная Единая Гвардия Активистов). Как рассказала URA.RU руководитель организации, 7 февраля на вечер встречи придут тюменцы, которые закончили школу на протяжении всего срока ее существования — 44 года. «Мы уже 44 года работаем со старшеклассниками, выросли из комсомольской организации. Каждый наш класс приходит ежегодно на вечер встреч, в этом году к нам придут все, кто за эти годы выпускался из нашей организации», — рассказала URA.RU руководитель молодежной общественной организации «Вечная Единая Гвардия Активистов» Галина Кузьмичева. Самому старшему участнику вечера встреч выпускников ВЕГА — 75 лет. Вечер встреч пройдет на площадке во Дворце творчества и спорта «Пионер», где организация ведет свою работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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