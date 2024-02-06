В тюменской школе встретятся все ее выпускники за 40 лет

В Тюмени пройдет вечер встреч для выпустившихся из одной школы за 44 года

07 февраля 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

Самому старому участнику вечера встречи выпускников школы ВЕГА — 75 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени состоится вечер встреч выпускников школы ВЕГА (Вечная Единая Гвардия Активистов). Как рассказала URA.RU руководитель организации, 7 февраля на вечер встречи придут тюменцы, которые закончили школу на протяжении всего срока ее существования — 44 года. «Мы уже 44 года работаем со старшеклассниками, выросли из комсомольской организации. Каждый наш класс приходит ежегодно на вечер встреч, в этом году к нам придут все, кто за эти годы выпускался из нашей организации», — рассказала URA.RU руководитель молодежной общественной организации «Вечная Единая Гвардия Активистов» Галина Кузьмичева. Самому старшему участнику вечера встреч выпускников ВЕГА — 75 лет. Вечер встреч пройдет на площадке во Дворце творчества и спорта «Пионер», где организация ведет свою работу.

В Тюмени состоится вечер встреч выпускников школы ВЕГА (Вечная Единая Гвардия Активистов). Как рассказала URA.RU руководитель организации, 7 февраля на вечер встречи придут тюменцы, которые закончили школу на протяжении всего срока ее существования — 44 года. «Мы уже 44 года работаем со старшеклассниками, выросли из комсомольской организации. Каждый наш класс приходит ежегодно на вечер встреч, в этом году к нам придут все, кто за эти годы выпускался из нашей организации», — рассказала URA.RU руководитель молодежной общественной организации «Вечная Единая Гвардия Активистов» Галина Кузьмичева. Самому старшему участнику вечера встреч выпускников ВЕГА — 75 лет. Вечер встреч пройдет на площадке во Дворце творчества и спорта «Пионер», где организация ведет свою работу.