В тюменской школе встретятся все ее выпускники за 40 лет

В Тюмени состоится вечер встреч выпускников школы ВЕГА (Вечная Единая Гвардия Активистов). Как рассказала URA.RU руководитель организации, 7 февраля на вечер встречи придут тюменцы, которые закончили школу на протяжении всего срока ее существования — 44 года.
«Мы уже 44 года работаем со старшеклассниками, выросли из комсомольской организации. Каждый наш класс приходит ежегодно на вечер встреч, в этом году к нам придут все, кто за эти годы выпускался из нашей организации», — рассказала URA.RU руководитель молодежной общественной организации «Вечная Единая Гвардия Активистов» Галина Кузьмичева.
Самому старшему участнику вечера встреч выпускников ВЕГА — 75 лет. Вечер встреч пройдет на площадке во Дворце творчества и спорта «Пионер», где организация ведет свою работу.
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