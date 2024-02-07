07 февраля 2024

В Тюмени за неделю выпало рекордное количество снега

За шесть дней в Тюмени выпало 16 миллиметров осадков
© Служба новостей «URA.RU»
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За неделю Тюмень накрыло месячной февральской нормой осадков Фото:

В Тюмени за неделю выпала месячная февральская норма снега. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации.

«На 8-е число в Тюмени выпало 16 мм осадков, что составляет 105% от месячной нормы третьего месяца зимы. В сравнении с 2022 годом на эту же дату их количество было всего лишь 0,2 мм», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что дорожные службы в оперативном режиме выполняют очистку улиц города от снега. Дорожники отрабатывают замечания и сообщения по проблемным территориям, поступающие на портал «Тюмень — наш дом» и на страницы социальных сетей. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени ожидаются обильные снегопады.

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В Тюмени за неделю выпала месячная февральская норма снега. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации. «На 8-е число в Тюмени выпало 16 мм осадков, что составляет 105% от месячной нормы третьего месяца зимы. В сравнении с 2022 годом на эту же дату их количество было всего лишь 0,2 мм», — говорится в сообщении. Сообщается также, что дорожные службы в оперативном режиме выполняют очистку улиц города от снега. Дорожники отрабатывают замечания и сообщения по проблемным территориям, поступающие на портал «Тюмень — наш дом» и на страницы социальных сетей. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени ожидаются обильные снегопады.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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