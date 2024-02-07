В Тюмени за неделю выпало рекордное количество снега

За шесть дней в Тюмени выпало 16 миллиметров осадков

08 февраля 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

За неделю Тюмень накрыло месячной февральской нормой осадков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени за неделю выпала месячная февральская норма снега. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации. «На 8-е число в Тюмени выпало 16 мм осадков, что составляет 105% от месячной нормы третьего месяца зимы. В сравнении с 2022 годом на эту же дату их количество было всего лишь 0,2 мм», — говорится в сообщении. Сообщается также, что дорожные службы в оперативном режиме выполняют очистку улиц города от снега. Дорожники отрабатывают замечания и сообщения по проблемным территориям, поступающие на портал «Тюмень — наш дом» и на страницы социальных сетей. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени ожидаются обильные снегопады.

В Тюмени за неделю выпала месячная февральская норма снега. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации. «На 8-е число в Тюмени выпало 16 мм осадков, что составляет 105% от месячной нормы третьего месяца зимы. В сравнении с 2022 годом на эту же дату их количество было всего лишь 0,2 мм», — говорится в сообщении. Сообщается также, что дорожные службы в оперативном режиме выполняют очистку улиц города от снега. Дорожники отрабатывают замечания и сообщения по проблемным территориям, поступающие на портал «Тюмень — наш дом» и на страницы социальных сетей. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени ожидаются обильные снегопады.