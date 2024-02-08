Тюменец убил приятеля бутылкой спиртного и избил жену

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Избрание меры пресечения Азату Никояну. Екатеринбург, уголовное дело, арест, подсудимый, судебное заседание, суд, мера пресечения
Дело направят в суд для утверждения обвинения Фото:

Житель Тюменского района Тюменской области убил знакомого бутылкой алкоголя и избил свою жену из ревности. Об этом сообщает в telegram-канале региональное управление СК России

«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Тюменского района, обвиняемого в причинении смертельных травм своему знакомому. На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина нанес купленной бутылкой спиртного не менее двух ударов по голове хозяину квартиры, а затем и своей супруге. Потерпевший от полученных травм скончался, а женщине причинен тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый вместе с супругой и приятелем распивали алкогольные напитки. Когда спиртное закончилось, мужчина отправился за новой дозой, оставив жену и приятеля наедине. Вернувшись, он приревновал супругу к собутыльнику. Вся необходимая для обвинения доказательная база собрана, в ближайшее время дело передадут в суд.

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Житель Тюменского района Тюменской области убил знакомого бутылкой алкоголя и избил свою жену из ревности. Об этом сообщает в telegram-канале региональное управление СК России «Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Тюменского района, обвиняемого в причинении смертельных травм своему знакомому. На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина нанес купленной бутылкой спиртного не менее двух ударов по голове хозяину квартиры, а затем и своей супруге. Потерпевший от полученных травм скончался, а женщине причинен тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемый вместе с супругой и приятелем распивали алкогольные напитки. Когда спиртное закончилось, мужчина отправился за новой дозой, оставив жену и приятеля наедине. Вернувшись, он приревновал супругу к собутыльнику. Вся необходимая для обвинения доказательная база собрана, в ближайшее время дело передадут в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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