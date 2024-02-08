Тюменец убил приятеля бутылкой спиртного и избил жену

Житель Тюменского района Тюменской области убил знакомого бутылкой алкоголя и избил свою жену из ревности. Об этом сообщает в telegram-канале региональное управление СК России
«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Тюменского района, обвиняемого в причинении смертельных травм своему знакомому. На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина нанес купленной бутылкой спиртного не менее двух ударов по голове хозяину квартиры, а затем и своей супруге. Потерпевший от полученных травм скончался, а женщине причинен тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый вместе с супругой и приятелем распивали алкогольные напитки. Когда спиртное закончилось, мужчина отправился за новой дозой, оставив жену и приятеля наедине. Вернувшись, он приревновал супругу к собутыльнику. Вся необходимая для обвинения доказательная база собрана, в ближайшее время дело передадут в суд.
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