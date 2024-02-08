В Тюмени выпало больше месячной нормы осадков

Хоть специалисты вывезли еще не весь снег с улиц, синоптики уже предупреждают о продолжении снегопада Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени за неделю выпало больше месячной нормы осадков. Дорожники ежедневно вывозят десятки тысяч кубометров снега на полигоны. Как в Тюмени очищают улицы и дороги от снега — в фоторепортаже URA.RU.

Февраль начался для тюменцев с обильного снегопада. На уборку последствий непогоды вышли сотни единиц техники и дорожных рабочих Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В первые часы снегопада сначала очищают дороги с высокой интенсивностью движения, тротуары, переходы, остановочные карманы и территории возле школ, детских садов и поликлиник. На уборку дорог специалистам дается 12 часов, тротуаров — сутки, а вывоз снега может занимать до девяти дней Фото: Денис Моргунов © URA.RU

При обильном снегопаде на уборку также должны выходить управляющие компании, арендаторы и собственники зданий. Посмотреть, в каком районе сейчас очищают улицы и дворы, можно через городскую систему мониторинга Фото: Денис Моргунов © URA.RU

А пожаловаться на некачественную уборку местные жители могут через портал «Тюмень — наш дом» или же обратившись в УК Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Если специалисты не уберут снег к определенному времени, то их может ждать административная ответственность — штраф на граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти до ста тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU