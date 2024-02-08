Площадь пожара достигла 2000 кв. метра
В Москве загорелся шестиэтажный жилой дом. Пожар зафиксирован на крыше здания. Об этом пишет telegram-канал Mash. Площадь пожара достигла 2000 кв. метров.
«Горит крыша шестиэтажного жилого дома на Ленинградском проспекте в Москве», — пишет канал Mash. Уточняется, что огонь продолжает распространяться. Жителей дома эвакуируют, о пострадавших пока не сообщается.
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