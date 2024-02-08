На севере Москвы горит многоэтажка. Видео

09 февраля 2024 в 03:01 Размер текста - 17 +

Площадь пожара достигла 2000 кв. метра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве загорелся шестиэтажный жилой дом. Пожар зафиксирован на крыше здания. Об этом пишет telegram-канал Mash. Площадь пожара достигла 2000 кв. метров. «Горит крыша шестиэтажного жилого дома на Ленинградском проспекте в Москве», — пишет канал Mash. Уточняется, что огонь продолжает распространяться. Жителей дома эвакуируют, о пострадавших пока не сообщается.

В Москве загорелся шестиэтажный жилой дом. Пожар зафиксирован на крыше здания. Об этом пишет telegram-канал Mash. Площадь пожара достигла 2000 кв. метров. «Горит крыша шестиэтажного жилого дома на Ленинградском проспекте в Москве», — пишет канал Mash. Уточняется, что огонь продолжает распространяться. Жителей дома эвакуируют, о пострадавших пока не сообщается.