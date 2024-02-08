08 февраля 2024

На севере Москвы горит многоэтажка. Видео

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Площадь пожара достигла 2000 кв. метра Фото:

В Москве загорелся шестиэтажный жилой дом. Пожар зафиксирован на крыше здания. Об этом пишет telegram-канал Mash. Площадь пожара достигла 2000 кв. метров.

«Горит крыша шестиэтажного жилого дома на Ленинградском проспекте в Москве», — пишет канал Mash. Уточняется, что огонь продолжает распространяться. Жителей дома эвакуируют, о пострадавших пока не сообщается.

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В Москве загорелся шестиэтажный жилой дом. Пожар зафиксирован на крыше здания. Об этом пишет telegram-канал Mash. Площадь пожара достигла 2000 кв. метров. «Горит крыша шестиэтажного жилого дома на Ленинградском проспекте в Москве», — пишет канал Mash. Уточняется, что огонь продолжает распространяться. Жителей дома эвакуируют, о пострадавших пока не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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