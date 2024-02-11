11 февраля 2024
10 февраля 2024

Бывший зам курганского губернатора Некрасов стал руководителем компании. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Правительства области Курган, некрасов игорь
Игорь Некрасов стал замдиректора ЗАО «Картофель» (архивное фото) Фото:

Бывший заместитель губернатора Курганской области Игорь Некрасов стал заместителем генерального директора компании ЗАО «Картофель». Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с бизнес-сферой.

«Некрасов стал заместителем гендиректора ЗАО „Картофель“. Он уже начал представлять компанию на публичных мероприятиях», — рассказал источник. В пресс-службе компании URA.RU подтвердили эту информацию.

Некрасов был заместителем губернатора — директором департамента природных ресурсов и окружающей среды с 2012 по 2014 годы. В этот период он, в том числе, занимал пост вице-губернатора.

Компанию ЗАО «Картофель» возглавляет Вячеслав Немиров — сын экс-депутата облдумы Александра Немирова. В 2022 году выручка ЗАО «Картофель» составила 1,1 млрд рублей.

Игорь Некрасов (справа), как и гендиректор организации Вячеслав Немиров (слева), представляет компанию на различных выставках
Игорь Некрасов (справа), как и гендиректор организации Вячеслав Немиров (слева), представляет компанию на различных выставках
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Бывший заместитель губернатора Курганской области Игорь Некрасов стал заместителем генерального директора компании ЗАО «Картофель». Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с бизнес-сферой. «Некрасов стал заместителем гендиректора ЗАО „Картофель“. Он уже начал представлять компанию на публичных мероприятиях», — рассказал источник. В пресс-службе компании URA.RU подтвердили эту информацию. Некрасов был заместителем губернатора — директором департамента природных ресурсов и окружающей среды с 2012 по 2014 годы. В этот период он, в том числе, занимал пост вице-губернатора. Компанию ЗАО «Картофель» возглавляет Вячеслав Немиров — сын экс-депутата облдумы Александра Немирова. В 2022 году выручка ЗАО «Картофель» составила 1,1 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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