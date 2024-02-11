Бывший заместитель губернатора Курганской области Игорь Некрасов стал заместителем генерального директора компании ЗАО «Картофель». Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с бизнес-сферой.
«Некрасов стал заместителем гендиректора ЗАО „Картофель“. Он уже начал представлять компанию на публичных мероприятиях», — рассказал источник. В пресс-службе компании URA.RU подтвердили эту информацию.
Некрасов был заместителем губернатора — директором департамента природных ресурсов и окружающей среды с 2012 по 2014 годы. В этот период он, в том числе, занимал пост вице-губернатора.
Компанию ЗАО «Картофель» возглавляет Вячеслав Немиров — сын экс-депутата облдумы Александра Немирова. В 2022 году выручка ЗАО «Картофель» составила 1,1 млрд рублей.
Игорь Некрасов (справа), как и гендиректор организации Вячеслав Немиров (слева), представляет компанию на различных выставках
Фото: группа в соцсети «ВКонтакте» «Компания Немиров», https://vk.com/nemirovgroupcompany?w=wall746098719_161
Бывший заместитель губернатора Курганской области Игорь Некрасов стал заместителем генерального директора компании ЗАО «Картофель». Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с бизнес-сферой. «Некрасов стал заместителем гендиректора ЗАО „Картофель“. Он уже начал представлять компанию на публичных мероприятиях», — рассказал источник. В пресс-службе компании URA.RU подтвердили эту информацию. Некрасов был заместителем губернатора — директором департамента природных ресурсов и окружающей среды с 2012 по 2014 годы. В этот период он, в том числе, занимал пост вице-губернатора. Компанию ЗАО «Картофель» возглавляет Вячеслав Немиров — сын экс-депутата облдумы Александра Немирова. В 2022 году выручка ЗАО «Картофель» составила 1,1 млрд рублей.