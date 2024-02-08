Тюменский адвокат пытался похитить у государства пять миллионов рублей

Мужчина будет находиться в СИЗО до 23 марта
Тюменского адвоката обвиняют в мошенничестве и попытке присвоить средства Минфина РФ в общей сумме 5 миллионов рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы.
«В период времени с 01.07.2019 по 15.08.2023 годов, действуя умышленно с другим лицом, представили в суд г. Тюмени документы об оплате вознаграждения адвокату за оказание юридической помощи по уголовному делу, которая фактически не была оказана», — сообщает ведомство. Общая сумма ущерба — пять миллионов рублей.
В настоящий момент мужчина задержан. Он будет находиться под стражей до 23 марта.
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