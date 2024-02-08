08 февраля 2024

Тюменский адвокат пытался похитить у государства пять миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Мужчина будет находиться в СИЗО до 23 марта Фото:

Тюменского адвоката обвиняют в мошенничестве и попытке присвоить средства Минфина РФ в общей сумме 5 миллионов рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы.

«В период времени с 01.07.2019 по 15.08.2023 годов, действуя умышленно с другим лицом, представили в суд г. Тюмени документы об оплате вознаграждения адвокату за оказание юридической помощи по уголовному делу, которая фактически не была оказана», — сообщает ведомство. Общая сумма ущерба — пять миллионов рублей.

В настоящий момент мужчина задержан. Он будет находиться под стражей до 23 марта.

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Тюменского адвоката обвиняют в мошенничестве и попытке присвоить средства Минфина РФ в общей сумме 5 миллионов рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. «В период времени с 01.07.2019 по 15.08.2023 годов, действуя умышленно с другим лицом, представили в суд г. Тюмени документы об оплате вознаграждения адвокату за оказание юридической помощи по уголовному делу, которая фактически не была оказана», — сообщает ведомство. Общая сумма ущерба — пять миллионов рублей. В настоящий момент мужчина задержан. Он будет находиться под стражей до 23 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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