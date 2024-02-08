Тюменский адвокат пытался похитить у государства пять миллионов рублей

09 февраля 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

Мужчина будет находиться в СИЗО до 23 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменского адвоката обвиняют в мошенничестве и попытке присвоить средства Минфина РФ в общей сумме 5 миллионов рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. «В период времени с 01.07.2019 по 15.08.2023 годов, действуя умышленно с другим лицом, представили в суд г. Тюмени документы об оплате вознаграждения адвокату за оказание юридической помощи по уголовному делу, которая фактически не была оказана», — сообщает ведомство. Общая сумма ущерба — пять миллионов рублей. В настоящий момент мужчина задержан. Он будет находиться под стражей до 23 марта.

Тюменского адвоката обвиняют в мошенничестве и попытке присвоить средства Минфина РФ в общей сумме 5 миллионов рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. «В период времени с 01.07.2019 по 15.08.2023 годов, действуя умышленно с другим лицом, представили в суд г. Тюмени документы об оплате вознаграждения адвокату за оказание юридической помощи по уголовному делу, которая фактически не была оказана», — сообщает ведомство. Общая сумма ущерба — пять миллионов рублей. В настоящий момент мужчина задержан. Он будет находиться под стражей до 23 марта.