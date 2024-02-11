Тюменцы месяцами не могут получить оплаченную мебель

По словам пострадавших, мебель не могут доставить больше полугода Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Тюмени несколько месяцев не могут получить купленную в магазине «Дивайн» мебель. Об этом URA.RU рассказала одна из клиенток компании. По ее словам, в магазине не соблюдаются сроки доставки, а при просьбе вернуть деньги менеджеры предлагают выбрать другой товар, который также не могут предоставить.

«Оформили заказ от 2 июня 2023 года — диван стоимостью 76 тысяч рублей. Предоплату потребовали либо полную, либо 50%. Я заплатила 52 тысячи рублей. Время изготовления и срок доставки укладывались в два месяца. 2 августа дивана нет. Начались отмазки от директора компании, якобы сейчас такая ситуация, проблема с тканью, диван будет сто процентов», — сообщает клиентка магазина «Дивайн».

Девушка добавляет, что спустя полтора месяца диван так и не начали изготавливать. Тогда она написала претензию с требованием возврата денежных средств. В компании ее приняли, но не уточнили сроки перевода. Заказчица сообщает, что поступление денег также задерживали, ссылаясь на сформировавшуюся очередь из банковских операций по возвратам.

Позже тюменке предложили выбрать диван из наличия. По словам девушки, его она должна была получить до Нового года, но доставку опять отменили из-за сломавшейся машины.

Девушка — не единственная пострадавшая в Тюмени. По ее словам, среди обманутых покупателей — несколько десятков горожан по городу и больше сотни по стране.

Управление Роспотребнадзора инициировало проверку компании «Дивайн» по факту обращения горожан. Тогда же там сообщили о передаче дела в суд, который был назначен на конец декабря 2023 года. На адрес ведомства отправлен письменный запрос.

Корреспондент URA.RU связался с представителями компании «Дивайн». Там ответили, что причиной срывов заказов является нехватка сотрудников на производстве. «За период 2023 года менеджерами компании в филиалах было оформлено большое количество договоров на изготовление мягкой мебели. На производстве фабрики не хватает квалифицированных специалистов, и, как следствие, компания не справилась с большим количеством заказов. В связи со сложившейся ситуацией руководством компании было принято решение о закрытии филиалов в городах Красноярске, Тюмени, Новосибирске и Омске, чтобы не увеличивать количество просроченных заказов», — сообщили в компании.

Там также отметили, что производство мебели не остановлено и связь с заказчиками поддерживается посредством общения в мессенджерах. Сроки возврата денежных средств в компании не уточнили.