Прокуратура обязала Росимущество восстановить памятник культуры в Тобольске

13 февраля 2024 в 00:54 Размер текста - 17 +

Работы должны быть выполнены в установленный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управление Росимущества по Тюменской области должно обеспечить разработку проектной документации и провести ремонт и реставрацию памятника «Дом Северюкова (контора связи)» в Тобольске. В областном комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия поддержали соответствующий иск прокуратуры к ведомству. «Исковые требования заключались в понуждении правообладателя объекта культурного наследия регионального значения „Дом Северюкова (контора связи)“ (г. Тобольск, ул. Мира, 14) к исполнению обязательств по содержанию памятника. Правообладатель обязан обеспечить разработку проектной документации для выполнения работ по сохранению памятника, а также провести ремонтно-реставрационные работы в установленные сроки», — сообщили в комитете итоги судебного разбирательства. Памятник культуры находится в федеральной собственности. Областное управление Росимущества пыталось оспорить итоги процесса, но в удовлетворении апелляционной жалобы им было отказано. Судебное решение вступило в силу. Летом 2023 года власти Тобольска выделили более девяти млн рублей из бюджета на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения — здания бывшего девичьего приходского училища. Памятник культуры находится на улице Мира, дом 2. В здании начала XIX века два этажа, внутри него частично сохранились старинные элементы архитектуры интерьера. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управление Росимущества по Тюменской области должно обеспечить разработку проектной документации и провести ремонт и реставрацию памятника «Дом Северюкова (контора связи)» в Тобольске. В областном комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия поддержали соответствующий иск прокуратуры к ведомству. «Исковые требования заключались в понуждении правообладателя объекта культурного наследия регионального значения „Дом Северюкова (контора связи)“ (г. Тобольск, ул. Мира, 14) к исполнению обязательств по содержанию памятника. Правообладатель обязан обеспечить разработку проектной документации для выполнения работ по сохранению памятника, а также провести ремонтно-реставрационные работы в установленные сроки», — сообщили в комитете итоги судебного разбирательства. Памятник культуры находится в федеральной собственности. Областное управление Росимущества пыталось оспорить итоги процесса, но в удовлетворении апелляционной жалобы им было отказано. Судебное решение вступило в силу. Летом 2023 года власти Тобольска выделили более девяти млн рублей из бюджета на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения — здания бывшего девичьего приходского училища. Памятник культуры находится на улице Мира, дом 2. В здании начала XIX века два этажа, внутри него частично сохранились старинные элементы архитектуры интерьера.