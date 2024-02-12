Прокуратура обязала Росимущество восстановить памятник культуры в Тобольске

Управление Росимущества по Тюменской области должно обеспечить разработку проектной документации и провести ремонт и реставрацию памятника «Дом Северюкова (контора связи)» в Тобольске. В областном комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия поддержали соответствующий иск прокуратуры к ведомству.
«Исковые требования заключались в понуждении правообладателя объекта культурного наследия регионального значения „Дом Северюкова (контора связи)“ (г. Тобольск, ул. Мира, 14) к исполнению обязательств по содержанию памятника. Правообладатель обязан обеспечить разработку проектной документации для выполнения работ по сохранению памятника, а также провести ремонтно-реставрационные работы в установленные сроки», — сообщили в комитете итоги судебного разбирательства.
Памятник культуры находится в федеральной собственности. Областное управление Росимущества пыталось оспорить итоги процесса, но в удовлетворении апелляционной жалобы им было отказано. Судебное решение вступило в силу.
Летом 2023 года власти Тобольска выделили более девяти млн рублей из бюджета на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения — здания бывшего девичьего приходского училища. Памятник культуры находится на улице Мира, дом 2. В здании начала XIX века два этажа, внутри него частично сохранились старинные элементы архитектуры интерьера.
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