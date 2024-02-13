13 февраля 2024

В Тюменской области обнаружен поврежденный нефтепровод

В Тюменской области произошел разлив нефтепродуктов
© Служба новостей «URA.RU»
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Разлив нефтепродуктов. Аша. Челябинская область, катастрофа, экология, разлив нефти, нефтепродукты
Разлив нефтепродуктов произошел в Уватском районе (архивное фото) Фото:

В Уватском районе (Тюменская область) из-за разлива нефтесордержащей жидкости произошло загрязнение лесных земель на площади 0,44 га. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. Там добавили, что инцидент произошел в мае 2023 года.

«Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура в рамках надзорных мероприятий выявила факт загрязнения в мае 2023 года лесных земель в результате разлива нефтесодержащей жидкости на нефтепроводе в Уватском районе. Инцидент произошел в результате наружной коррозии трубы, площадь загрязнения составила 0,44 га», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что генеральному директору организации, на балансе которой числится нефтепровод, было внесено представление. В результате которого два сотрудника компании были привлечены к административной ответственности. Один из них был оштрафован по ч. 2 ст. 8.31 КоАП РФ — загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами, отходами производства и потребления или иное негативное воздействие на леса. Организацию обязали провести работы по рекультивации поврежденного лесного участка.

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В Уватском районе (Тюменская область) из-за разлива нефтесордержащей жидкости произошло загрязнение лесных земель на площади 0,44 га. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. Там добавили, что инцидент произошел в мае 2023 года. «Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура в рамках надзорных мероприятий выявила факт загрязнения в мае 2023 года лесных земель в результате разлива нефтесодержащей жидкости на нефтепроводе в Уватском районе. Инцидент произошел в результате наружной коррозии трубы, площадь загрязнения составила 0,44 га», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что генеральному директору организации, на балансе которой числится нефтепровод, было внесено представление. В результате которого два сотрудника компании были привлечены к административной ответственности. Один из них был оштрафован по ч. 2 ст. 8.31 КоАП РФ — загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами, отходами производства и потребления или иное негативное воздействие на леса. Организацию обязали провести работы по рекультивации поврежденного лесного участка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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