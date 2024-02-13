В Тюменской области обнаружен поврежденный нефтепровод

В Тюменской области произошел разлив нефтепродуктов

14 февраля 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Разлив нефтепродуктов произошел в Уватском районе (архивное фото) Фото: Читатель URA.RU © URA.RU В Уватском районе (Тюменская область) из-за разлива нефтесордержащей жидкости произошло загрязнение лесных земель на площади 0,44 га. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. Там добавили, что инцидент произошел в мае 2023 года. «Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура в рамках надзорных мероприятий выявила факт загрязнения в мае 2023 года лесных земель в результате разлива нефтесодержащей жидкости на нефтепроводе в Уватском районе. Инцидент произошел в результате наружной коррозии трубы, площадь загрязнения составила 0,44 га», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что генеральному директору организации, на балансе которой числится нефтепровод, было внесено представление. В результате которого два сотрудника компании были привлечены к административной ответственности. Один из них был оштрафован по ч. 2 ст. 8.31 КоАП РФ — загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами, отходами производства и потребления или иное негативное воздействие на леса. Организацию обязали провести работы по рекультивации поврежденного лесного участка.

В Уватском районе (Тюменская область) из-за разлива нефтесордержащей жидкости произошло загрязнение лесных земель на площади 0,44 га. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. Там добавили, что инцидент произошел в мае 2023 года. «Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура в рамках надзорных мероприятий выявила факт загрязнения в мае 2023 года лесных земель в результате разлива нефтесодержащей жидкости на нефтепроводе в Уватском районе. Инцидент произошел в результате наружной коррозии трубы, площадь загрязнения составила 0,44 га», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что генеральному директору организации, на балансе которой числится нефтепровод, было внесено представление. В результате которого два сотрудника компании были привлечены к административной ответственности. Один из них был оштрафован по ч. 2 ст. 8.31 КоАП РФ — загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами, отходами производства и потребления или иное негативное воздействие на леса. Организацию обязали провести работы по рекультивации поврежденного лесного участка.