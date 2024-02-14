В тюменском магазине DNS подержанную электронику продают под видом новой

На устройстве сохранились личные данные прошлого владельца: детские фотографии и номера телефонов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В одном из магазинов торговой сети DNS жителю Тюмени под видом новых смарт-часов продали использованный товар. Об этом URA.RU рассказал сам покупатель. По его словам, на устройстве сохранились личные данные прошлого владельца: детские фотографии и номера телефонов.

«Я заказал ребенку на день рождения смарт-часы с доставкой из магазина. В заявке указал, чтобы привезли не витринный образец, а целые, в упаковке. Эту просьбу не учли. Курьер доставил вскрытую коробочку. Но, так как у ребенка был день рождения, и она ждала этот подарок, я забрал товар. Меня немного смутило, что на дисплее были отпечатки пальцев, но я списал это на то, что покупатели в магазине, возможно, рассматривали эти часы», — сообщил тюменец.

Как рассказал мужчина, он попробовал настроить часы, но этого сделать не удалось, так как они были привязаны к другому аккаунту. В устройстве остались чужие номера телефонов и детские фотографии.

Тюменец сообщил, что по одному из номеров телефона он связался с бывшим владельцем. Тот рассказал, что вернул часы в магазин DNS еще летом 2023 года. Собеседник агентства оформил возврат и написал претензию. Часы ему заменили на новые.

Агентство направило запрос в торговую сеть DNS. Ответ ожидается.