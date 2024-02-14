Среднемесячная зарплата в Тюменской области за год выросла почти на 14%

15 февраля 2024 в 03:20 Размер текста - 17 +

У тюменцев за год выросла заработная плата Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюменской области за год стали зарабатывать больше на 13,9%. Такие данные предоставил Росстат. «Январь—ноябрь 2023 года — 68 241 рублей. На 13,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года», — написано в документе. Также сообщается, что среднемесячная заработная плата тюменцев в ноябре 2023 года составляла 67 938 рублей. Это на 10,6% больше, чем за тот же месяц в 2022 году. Иностранцы из стран ближнего зарубежья, работающие в Тюменской области, стали чаще обращаться к работодателям с просьбами о повышении зарплат. Они объясняют свои требования тем, что в тюменских магазинах выросли цены на продукты.

Жители Тюменской области за год стали зарабатывать больше на 13,9%. Такие данные предоставил Росстат. «Январь—ноябрь 2023 года — 68 241 рублей. На 13,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года», — написано в документе. Также сообщается, что среднемесячная заработная плата тюменцев в ноябре 2023 года составляла 67 938 рублей. Это на 10,6% больше, чем за тот же месяц в 2022 году. Иностранцы из стран ближнего зарубежья, работающие в Тюменской области, стали чаще обращаться к работодателям с просьбами о повышении зарплат. Они объясняют свои требования тем, что в тюменских магазинах выросли цены на продукты.