Среднемесячная зарплата в Тюменской области за год выросла почти на 14%

У тюменцев за год выросла заработная плата
Жители Тюменской области за год стали зарабатывать больше на 13,9%. Такие данные предоставил Росстат.
«Январь—ноябрь 2023 года — 68 241 рублей. На 13,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года», — написано в документе.
Также сообщается, что среднемесячная заработная плата тюменцев в ноябре 2023 года составляла 67 938 рублей. Это на 10,6% больше, чем за тот же месяц в 2022 году.
Иностранцы из стран ближнего зарубежья, работающие в Тюменской области, стали чаще обращаться к работодателям с просьбами о повышении зарплат. Они объясняют свои требования тем, что в тюменских магазинах выросли цены на продукты.
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