14 февраля 2024

Среднемесячная зарплата в Тюменской области за год выросла почти на 14%

© Служба новостей «URA.RU»
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У тюменцев за год выросла заработная плата Фото:

Жители Тюменской области за год стали зарабатывать больше на 13,9%. Такие данные предоставил Росстат.

«Январь—ноябрь 2023 года — 68 241 рублей. На 13,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года», — написано в документе.

Также сообщается, что среднемесячная заработная плата тюменцев в ноябре 2023 года составляла 67 938 рублей. Это на 10,6% больше, чем за тот же месяц в 2022 году.

Иностранцы из стран ближнего зарубежья, работающие в Тюменской области, стали чаще обращаться к работодателям с просьбами о повышении зарплат. Они объясняют свои требования тем, что в тюменских магазинах выросли цены на продукты.

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Жители Тюменской области за год стали зарабатывать больше на 13,9%. Такие данные предоставил Росстат. «Январь—ноябрь 2023 года — 68 241 рублей. На 13,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года», — написано в документе. Также сообщается, что среднемесячная заработная плата тюменцев в ноябре 2023 года составляла 67 938 рублей. Это на 10,6% больше, чем за тот же месяц в 2022 году. Иностранцы из стран ближнего зарубежья, работающие в Тюменской области, стали чаще обращаться к работодателям с просьбами о повышении зарплат. Они объясняют свои требования тем, что в тюменских магазинах выросли цены на продукты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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