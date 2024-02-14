14 февраля 2024

Тоболяк сжег собственную квартиру, пока готовил наркотики

© Служба новостей «URA.RU»
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Выгоревшая квартира, с которой начался пожар в доме на Рассветной, 7 в Екатеринбурге
Взрыв в квартире произошел, когда мужчина решил закурить Фото:

Житель Тобольского района Тюменской области сжег собственную квартиру, пока готовил наркотики. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«В Тобольском районе мужчина собрал части дикорастущих растений и хранил их у себя дома. Затем начал готовить на плите запрещенное вещество. В процессе возник пожар. На месте происшествия обнаружено и изъято 410,5 граммов наркотика», — говорится в сообщении.

Обвиняемый сообщил, что в процессе приготовления наркотика он заснул. Содержимое кастрюли выкипело и погасило огонь газовой плиты. Когда мужчина проснулся, он зажег сигарету, тогда и произошел взрыв. Тобольский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно, с двухлетним испытательным сроком.

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Житель Тобольского района Тюменской области сжег собственную квартиру, пока готовил наркотики. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «В Тобольском районе мужчина собрал части дикорастущих растений и хранил их у себя дома. Затем начал готовить на плите запрещенное вещество. В процессе возник пожар. На месте происшествия обнаружено и изъято 410,5 граммов наркотика», — говорится в сообщении. Обвиняемый сообщил, что в процессе приготовления наркотика он заснул. Содержимое кастрюли выкипело и погасило огонь газовой плиты. Когда мужчина проснулся, он зажег сигарету, тогда и произошел взрыв. Тобольский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно, с двухлетним испытательным сроком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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