Тоболяк сжег собственную квартиру, пока готовил наркотики

Взрыв в квартире произошел, когда мужчина решил закурить Фото: Олег Манваров © URA.RU

Житель Тобольского района Тюменской области сжег собственную квартиру, пока готовил наркотики. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«В Тобольском районе мужчина собрал части дикорастущих растений и хранил их у себя дома. Затем начал готовить на плите запрещенное вещество. В процессе возник пожар. На месте происшествия обнаружено и изъято 410,5 граммов наркотика», — говорится в сообщении.

Обвиняемый сообщил, что в процессе приготовления наркотика он заснул. Содержимое кастрюли выкипело и погасило огонь газовой плиты. Когда мужчина проснулся, он зажег сигарету, тогда и произошел взрыв. Тобольский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно, с двухлетним испытательным сроком.