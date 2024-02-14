Кому проще всего трудоустроиться в ЯНАО

Hh.ru: самые доступные вакансии в ЯНАО — мерчендайзеры и управляющие магазинов

15 февраля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

На популярные вакансии в ЯНАО приходится по 0,6 резюме Фото: Анна Майорова © URA.RU В ЯНАО проще всего устроится на работу мерчендайзером, администратором магазина и торговым представителем. На одну из этих вакансий приходится 0,6 резюме. Об этом URA.RU рассказали специалисты платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru. «Платить мерчендайзерам готовы от 26000 до 56000 рублей. Второе место по соотношению спроса и предложения делят администратор магазина, торговый представитель (по 0,8 резюме на каждую из вакансий). Им обещают зарплату от 51000 до 69000 рублей и от 53000 до 109000 соответственно», — поделились данными аналитики hh.ru. Агенту по недвижимости в ЯНАО доступна зарплата от 80 до 126 тысяч рублей. С 0,9 резюме на вакансию ищут директора магазина, который сможет получать от 80 до 160 тысяч рублей. По мнению специалистов платформы, администраторы магазинов требуются в крупную сеть, торговые представители востребованы в банках и телекоммуникациях. «Агентов по недвижимости готовы приглашать риэлторские компании, крупные розничные магазины, а также аптечные сети», — отметили в hh.ru. Ранее URA.RU рассказывало о росте спроса на управленцев среднего и высшего звена в ЯНАО. Показатели в этой сфере выросли более чем на 50% по сравнению с 2023 годом.

В ЯНАО проще всего устроится на работу мерчендайзером, администратором магазина и торговым представителем. На одну из этих вакансий приходится 0,6 резюме. Об этом URA.RU рассказали специалисты платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru. «Платить мерчендайзерам готовы от 26000 до 56000 рублей. Второе место по соотношению спроса и предложения делят администратор магазина, торговый представитель (по 0,8 резюме на каждую из вакансий). Им обещают зарплату от 51000 до 69000 рублей и от 53000 до 109000 соответственно», — поделились данными аналитики hh.ru. Агенту по недвижимости в ЯНАО доступна зарплата от 80 до 126 тысяч рублей. С 0,9 резюме на вакансию ищут директора магазина, который сможет получать от 80 до 160 тысяч рублей. По мнению специалистов платформы, администраторы магазинов требуются в крупную сеть, торговые представители востребованы в банках и телекоммуникациях. «Агентов по недвижимости готовы приглашать риэлторские компании, крупные розничные магазины, а также аптечные сети», — отметили в hh.ru. Ранее URA.RU рассказывало о росте спроса на управленцев среднего и высшего звена в ЯНАО. Показатели в этой сфере выросли более чем на 50% по сравнению с 2023 годом.