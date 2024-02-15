Курганские власти ищут инвестора для строительства комплекса по производству яиц

В Курганской области планируют построить птицеводческое предприятие для производства куриных яиц. В создание комплекса инвестору необходимо будет вложить более 600 миллионов рублей. Информация об этом размещена на портале инвестиционных проектов.
«Инвестиционное предложение: строительство крупного регионального птицеводческого комплекса на 300 тысяч голов кур-несушек, специализирующегося на производстве яйца. Объем вложений: 612 миллионов рублей. Срок окупаемости: восемь лет», — указано в презентации проекта.
В качестве экономических предпосылок для создания комплекса указана низкая самообеспеченность мясом птицы и куриным яйцом — 27 и 39% соответственно. Также отмечается отсутствие производства инкубационного куриного яйца в регионе. Для создания предприятия предлагаются инвестиционные площадки в Шумихинском и Сафакулевском округах. В качестве господдержки предоставляется возможность приобретения земли без торгов, субсидирование лизинга оборудования до 30%, компенсация затрат до 50% на создание инфраструктуры и возведение производственных помещений.
Ранее URA.RU писало, что власти ищут инвестора, который за 3,5 млрд построит молочный комплекс в Курганской области. Также в регионе планируют строительство стеклозавода за 2,3 млрд рублей. В создание завода по переработке газа и центра китайской медицины необходимо 2 млрд вложений. Кроме того, в планах властей строительство производств по выпуску утеплителей для домов, станков и биг-бэгов.
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