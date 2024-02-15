Скандально известный тюменский магазин мебели, пообещав закрыться, сменил название

Тюменский магазин «Дивайн», который месяцами не может выдать покупателям оплаченный товар, после сообщения о закрытии предприятия, сменил свое название. Об этом URA.RU сообщили клиенты магазина.
«Сменили опять название. Сначала были „Дивайн“, потом „Дивайн плюс“ и вот сейчас Sofa Arte», — сообщила одна из покупательниц магазина, которой не вернули деньги и не привезли товар.
Девушка сообщает, что магазин с похожим названием Sof Art существует в Красноярске. Но предприятие там работает с 2016 года и имеет собственное производство. Она предполагает, что тюменский магазин таким образом решил «замаскироваться».
Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени несколько месяцев не могут получить купленную в магазине «Дивайн» мебель. Горожане писали жалобы в надзорные органы и подавали иски в суд. В шоуруме не соблюдались сроки доставки, а при просьбе вернуть деньги менеджеры предлагали выбрать другой товар, который также не могли предоставить. При этом в компании сообщили, что тюменский филиал будет закрыт.
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