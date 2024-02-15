15 февраля 2024

Скандально известный тюменский магазин мебели, пообещав закрыться, сменил название

Тюменский магазин «Дивайн» сменил название
© Служба новостей «URA.RU»
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Отель «Резиденция» при Ельцин Центре. Екатеринбург, диван, номер отеля, интерьер
Компания специализировалась на изготовлении мягкой мебели Фото:

Тюменский магазин «Дивайн», который месяцами не может выдать покупателям оплаченный товар, после сообщения о закрытии предприятия, сменил свое название. Об этом URA.RU сообщили клиенты магазина.

«Сменили опять название. Сначала были „Дивайн“, потом „Дивайн плюс“ и вот сейчас Sofa Arte», — сообщила одна из покупательниц магазина, которой не вернули деньги и не привезли товар.

Девушка сообщает, что магазин с похожим названием Sof Art существует в Красноярске. Но предприятие там работает с 2016 года и имеет собственное производство. Она предполагает, что тюменский магазин таким образом решил «замаскироваться».

Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени несколько месяцев не могут получить купленную в магазине «Дивайн» мебель. Горожане писали жалобы в надзорные органы и подавали иски в суд. В шоуруме не соблюдались сроки доставки, а при просьбе вернуть деньги менеджеры предлагали выбрать другой товар, который также не могли предоставить. При этом в компании сообщили, что тюменский филиал будет закрыт.

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Тюменский магазин «Дивайн», который месяцами не может выдать покупателям оплаченный товар, после сообщения о закрытии предприятия, сменил свое название. Об этом URA.RU сообщили клиенты магазина. «Сменили опять название. Сначала были „Дивайн“, потом „Дивайн плюс“ и вот сейчас Sofa Arte», — сообщила одна из покупательниц магазина, которой не вернули деньги и не привезли товар. Девушка сообщает, что магазин с похожим названием Sof Art существует в Красноярске. Но предприятие там работает с 2016 года и имеет собственное производство. Она предполагает, что тюменский магазин таким образом решил «замаскироваться». Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени несколько месяцев не могут получить купленную в магазине «Дивайн» мебель. Горожане писали жалобы в надзорные органы и подавали иски в суд. В шоуруме не соблюдались сроки доставки, а при просьбе вернуть деньги менеджеры предлагали выбрать другой товар, который также не могли предоставить. При этом в компании сообщили, что тюменский филиал будет закрыт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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