Скандально известный тюменский магазин мебели, пообещав закрыться, сменил название

Тюменский магазин «Дивайн» сменил название

Компания специализировалась на изготовлении мягкой мебели Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменский магазин «Дивайн», который месяцами не может выдать покупателям оплаченный товар, после сообщения о закрытии предприятия, сменил свое название. Об этом URA.RU сообщили клиенты магазина.

«Сменили опять название. Сначала были „Дивайн“, потом „Дивайн плюс“ и вот сейчас Sofa Arte», — сообщила одна из покупательниц магазина, которой не вернули деньги и не привезли товар.

Девушка сообщает, что магазин с похожим названием Sof Art существует в Красноярске. Но предприятие там работает с 2016 года и имеет собственное производство. Она предполагает, что тюменский магазин таким образом решил «замаскироваться».

Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени несколько месяцев не могут получить купленную в магазине «Дивайн» мебель. Горожане писали жалобы в надзорные органы и подавали иски в суд. В шоуруме не соблюдались сроки доставки, а при просьбе вернуть деньги менеджеры предлагали выбрать другой товар, который также не могли предоставить. При этом в компании сообщили, что тюменский филиал будет закрыт.