У курганских судей возросло количество дел из-за жалоб на ЖКХ и кредиты

16 февраля 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

В судах Курганской области увеличилось количество споров по вопросам ЖКХ и кредитам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области за год количество гражданских дел по жилищным правоотношениям число выросло на 32%. Об этом стало известно на совещании по итогам работы судов общей юрисдикции Курганской области в 2023 году, передает корреспондент URA.RU. «Большая часть поступивших в суды области исковых споров пришлась на сферу жилищных правоотношений — 216 833 дела. Как и в прошлые годы в основной своей массе это дела о взыскании коммунальных платежей (215 559 дел). В 2022 году по данной категории споров было рассмотрено 146 тысяч», — сообщили на совещании. Кроме этого, на высоком уровне сохраняется количество исков о взыскании сумм по займам и кредитам. В 2023 году по данным категориям рассмотрено 108 908 дел, по сравнению с 2022 годом, когда было рассмотрено 94 552 таких дел. На третьем месте по количеству рассмотренных споров в сфере гражданских дел оказались семейные правоотношения. В прошлом году было рассмотрено 6 361 такое дело, что на тысячу меньше, чем в 2022 году. Подавляющее количество рассмотренных дел данной категории приходится на споры о расторжении брака супругов (3 466 дел), о взыскании алиментов (1 439 дел), что остается примерно на том же уровне, что и год назад. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выросло число оправдательных приговоров. По уголовным делам число таких решений по итогам 2023 года выросло до 33. Это на 11 оправдательных дел больше, чем в 2022 году. Также на совещании сообщалось, что у курганских мировых судей возникли сверхнагрузки из-за большого количества дел. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области за год количество гражданских дел по жилищным правоотношениям число выросло на 32%. Об этом стало известно на совещании по итогам работы судов общей юрисдикции Курганской области в 2023 году, передает корреспондент URA.RU. «Большая часть поступивших в суды области исковых споров пришлась на сферу жилищных правоотношений — 216 833 дела. Как и в прошлые годы в основной своей массе это дела о взыскании коммунальных платежей (215 559 дел). В 2022 году по данной категории споров было рассмотрено 146 тысяч», — сообщили на совещании. Кроме этого, на высоком уровне сохраняется количество исков о взыскании сумм по займам и кредитам. В 2023 году по данным категориям рассмотрено 108 908 дел, по сравнению с 2022 годом, когда было рассмотрено 94 552 таких дел. На третьем месте по количеству рассмотренных споров в сфере гражданских дел оказались семейные правоотношения. В прошлом году было рассмотрено 6 361 такое дело, что на тысячу меньше, чем в 2022 году. Подавляющее количество рассмотренных дел данной категории приходится на споры о расторжении брака супругов (3 466 дел), о взыскании алиментов (1 439 дел), что остается примерно на том же уровне, что и год назад. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выросло число оправдательных приговоров. По уголовным делам число таких решений по итогам 2023 года выросло до 33. Это на 11 оправдательных дел больше, чем в 2022 году. Также на совещании сообщалось, что у курганских мировых судей возникли сверхнагрузки из-за большого количества дел.