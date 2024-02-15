В Тюмени участников перестрелки мигрантов отправили в СИЗО

16 февраля 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

В результате инцидента пострадал один человек, а сама перестрелка попала на видео Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени участников перестрелки мигрантов, которая произошла 5 января на улице Муравленко, отправили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в суде. В результате инцидента пострадал один человек, а сама перестрелка попала на видео. «Обвиняемые будут находиться под стражей до 4 апреля», — сообщили агентству в суде. Ранее сообщалось, что мужчин задержали в Самаре. Инцидент произошел 5 января на улице Муравленко. Один человек получил травмы. Мужчину, который помог мигрантам организовать покушение на убийство, отправили под стражу. Он доложил сообщникам, что жертвы находятся в припаркованном автомобиле. Участников перестрелки задержали в Самаре.

В Тюмени участников перестрелки мигрантов, которая произошла 5 января на улице Муравленко, отправили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в суде. В результате инцидента пострадал один человек, а сама перестрелка попала на видео. «Обвиняемые будут находиться под стражей до 4 апреля», — сообщили агентству в суде. Ранее сообщалось, что мужчин задержали в Самаре. Инцидент произошел 5 января на улице Муравленко. Один человек получил травмы. Мужчину, который помог мигрантам организовать покушение на убийство, отправили под стражу. Он доложил сообщникам, что жертвы находятся в припаркованном автомобиле. Участников перестрелки задержали в Самаре.