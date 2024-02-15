15 февраля 2024

В Тюмени участников перестрелки мигрантов отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, решетки на окнах, тюремная камера
В результате инцидента пострадал один человек, а сама перестрелка попала на видео Фото:

В Тюмени участников перестрелки мигрантов, которая произошла 5 января на улице Муравленко, отправили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в суде. В результате инцидента пострадал один человек, а сама перестрелка попала на видео.

«Обвиняемые будут находиться под стражей до 4 апреля», — сообщили агентству в суде. Ранее сообщалось, что мужчин задержали в Самаре.

Инцидент произошел 5 января на улице Муравленко. Один человек получил травмы. Мужчину, который помог мигрантам организовать покушение на убийство, отправили под стражу. Он доложил сообщникам, что жертвы находятся в припаркованном автомобиле. Участников перестрелки задержали в Самаре.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени участников перестрелки мигрантов, которая произошла 5 января на улице Муравленко, отправили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в суде. В результате инцидента пострадал один человек, а сама перестрелка попала на видео. «Обвиняемые будут находиться под стражей до 4 апреля», — сообщили агентству в суде. Ранее сообщалось, что мужчин задержали в Самаре. Инцидент произошел 5 января на улице Муравленко. Один человек получил травмы. Мужчину, который помог мигрантам организовать покушение на убийство, отправили под стражу. Он доложил сообщникам, что жертвы находятся в припаркованном автомобиле. Участников перестрелки задержали в Самаре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...