17 февраля 2024
16 февраля 2024

В Тюмени выступит участница «Женского стендапа» на ТНТ

В Тюмени состоится концерт стендап-комика Варвары Щербаковой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург, стендап, standup spot, standup, открытый микрофон, комедия, fresh standup
Во Дворце культуры «Нефтяник» 19 апреля пройдет стендап Варвары Щербаковой Фото:

В Тюмени 19 апреля во Дворце культуры «Нефтяник» пройдет концерт участницы «Женского стендапа» на ТНТ Варвары Щербаковой. Такая информация указана на сайте «Яндекс Афиша».

«Концерт „Вот эта женщина, которая“ — это про женщин и мужчин, с которыми вы живете рядом, видите каждый день. А еще про меня. Про то, какая женщина, на самом деле, я. Приходите на концерты! Я и все мои субличности ждем вас!» — указано в афише. Стендап Щербаковой пройдет 19 апреля во Дворце культуры «Нефтяник».

Помимо этого, в городе 7 апреля состоится концерт рэпера Басты. На нем он исполнит свои самые популярные песни. А 30 апреля в Тюмени выступит группа «Звери».

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени 19 апреля во Дворце культуры «Нефтяник» пройдет концерт участницы «Женского стендапа» на ТНТ Варвары Щербаковой. Такая информация указана на сайте «Яндекс Афиша». «Концерт „Вот эта женщина, которая“ — это про женщин и мужчин, с которыми вы живете рядом, видите каждый день. А еще про меня. Про то, какая женщина, на самом деле, я. Приходите на концерты! Я и все мои субличности ждем вас!» — указано в афише. Стендап Щербаковой пройдет 19 апреля во Дворце культуры «Нефтяник». Помимо этого, в городе 7 апреля состоится концерт рэпера Басты. На нем он исполнит свои самые популярные песни. А 30 апреля в Тюмени выступит группа «Звери».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...