В Тюмени выступит участница «Женского стендапа» на ТНТ

В Тюмени 19 апреля во Дворце культуры «Нефтяник» пройдет концерт участницы «Женского стендапа» на ТНТ Варвары Щербаковой. Такая информация указана на сайте «Яндекс Афиша».
«Концерт „Вот эта женщина, которая“ — это про женщин и мужчин, с которыми вы живете рядом, видите каждый день. А еще про меня. Про то, какая женщина, на самом деле, я. Приходите на концерты! Я и все мои субличности ждем вас!» — указано в афише. Стендап Щербаковой пройдет 19 апреля во Дворце культуры «Нефтяник».
Помимо этого, в городе 7 апреля состоится концерт рэпера Басты. На нем он исполнит свои самые популярные песни. А 30 апреля в Тюмени выступит группа «Звери».
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.