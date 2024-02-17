В Тюмени выступит участница «Женского стендапа» на ТНТ

В Тюмени состоится концерт стендап-комика Варвары Щербаковой

18 февраля 2024 в 03:36 Размер текста - 17 +

Во Дворце культуры «Нефтяник» 19 апреля пройдет стендап Варвары Щербаковой Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени 19 апреля во Дворце культуры «Нефтяник» пройдет концерт участницы «Женского стендапа» на ТНТ Варвары Щербаковой. Такая информация указана на сайте «Яндекс Афиша». «Концерт „Вот эта женщина, которая“ — это про женщин и мужчин, с которыми вы живете рядом, видите каждый день. А еще про меня. Про то, какая женщина, на самом деле, я. Приходите на концерты! Я и все мои субличности ждем вас!» — указано в афише. Стендап Щербаковой пройдет 19 апреля во Дворце культуры «Нефтяник». Помимо этого, в городе 7 апреля состоится концерт рэпера Басты. На нем он исполнит свои самые популярные песни. А 30 апреля в Тюмени выступит группа «Звери».

В Тюмени 19 апреля во Дворце культуры «Нефтяник» пройдет концерт участницы «Женского стендапа» на ТНТ Варвары Щербаковой. Такая информация указана на сайте «Яндекс Афиша». «Концерт „Вот эта женщина, которая“ — это про женщин и мужчин, с которыми вы живете рядом, видите каждый день. А еще про меня. Про то, какая женщина, на самом деле, я. Приходите на концерты! Я и все мои субличности ждем вас!» — указано в афише. Стендап Щербаковой пройдет 19 апреля во Дворце культуры «Нефтяник». Помимо этого, в городе 7 апреля состоится концерт рэпера Басты. На нем он исполнит свои самые популярные песни. А 30 апреля в Тюмени выступит группа «Звери».