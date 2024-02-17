17 февраля 2024
16 февраля 2024

При пожаре в многоквартирном доме Тюмени погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, пожар, огонь, пожарная лестница
Пожарные эвакуировали 10 людей из горящего дома в Тюмени Фото:

Утром 18 февраля произошло возгорание в двух квартир в многоэтажном доме по улице Тимуровцев, 32. При тушении огня пожарные обнаружили мужчину, находящегося без сознания. Мужчину госпитализировали, однако он скончался в больнице, сообщили в УМЧС России по Тюменской области.

«Утром 18 февраля 2024 года поступило сообщение о пожаре в одной из квартир жилого дома по адресу: город Тюмень, улица Тимуровцев, 32. … В пострадавшей квартире огнеборцы обнаружили пожилого мужчину без сознания и передали его работникам скорой помощи. К сожалению, позже мужчина скончался в больнице», — написано в telegram-канале ведомства.

Всего пожарные эвакуировали 10 человек. По предварительным данным, причиной возгорания мог послужить аварийный режим работы электрооборудования.

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Утром 18 февраля произошло возгорание в двух квартир в многоэтажном доме по улице Тимуровцев, 32. При тушении огня пожарные обнаружили мужчину, находящегося без сознания. Мужчину госпитализировали, однако он скончался в больнице, сообщили в УМЧС России по Тюменской области. «Утром 18 февраля 2024 года поступило сообщение о пожаре в одной из квартир жилого дома по адресу: город Тюмень, улица Тимуровцев, 32. … В пострадавшей квартире огнеборцы обнаружили пожилого мужчину без сознания и передали его работникам скорой помощи. К сожалению, позже мужчина скончался в больнице», — написано в telegram-канале ведомства. Всего пожарные эвакуировали 10 человек. По предварительным данным, причиной возгорания мог послужить аварийный режим работы электрооборудования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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