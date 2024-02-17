Тюменские военнослужащие из батальона «Кедр» прислали видео, записанное возле Авдеевки. Они отчитались о проделанной работе и сказали, что у них боевой настрой. Видео опубликовал губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Это видео сегодня прислали бойцы из-под Авдеевки. Тюменцы, находящиеся в различных подразделениях в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, с честью выполняют воинский долг, защищая Родину от неонацизма», — написал Моор в своем telegram-канале.
На видео бойцы говорят, что продолжают выполнять задачи в авдеевском направлении и освобождении Донбасса. Моор благодарит участников СВО от имени всех жителей области за мужество и стойкость, проявленные при освобождении Авдеевки.
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