Тюменские военнослужащие из батальона «Кедр» прислали видео из-дод Авдеевки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские военнослужащие из батальона «Кедр» прислали видео, записанное возле Авдеевки. Они отчитались о проделанной работе и сказали, что у них боевой настрой. Видео опубликовал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Это видео сегодня прислали бойцы из-под Авдеевки. Тюменцы, находящиеся в различных подразделениях в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, с честью выполняют воинский долг, защищая Родину от неонацизма», — написал Моор в своем telegram-канале.

На видео бойцы говорят, что продолжают выполнять задачи в авдеевском направлении и освобождении Донбасса. Моор благодарит участников СВО от имени всех жителей области за мужество и стойкость, проявленные при освобождении Авдеевки.