Власти Кургана пообещали отогреть трубу, где затопило дорогу возле шоссе Тюнина

Специалисты займутся отогревом трубы, из-за которой недавно затопило участок Ботанического шоссе (недалеко от шоссе Тюнина — прим. URA.RU), когда погода станет теплее. Об этом сообщили в ответе представители мэрии Кургана на сайте «Обратись».
«Будет проведена расчистка участка шоссе Ботанического и повторный отогрев трубы, пропускающей сточные воды под дорогой. Эти работы возможно выполнить, когда спадут тридцатиградусные морозы. Сейчас там дежурит экипаж ГИБДД», — говорится в ответе представителей городских властей.
Ранее корреспондент URA.RU сообщал с места событий, что на Ботаническом шоссе из-за порыва на трубах образовались глубокие лужи. В результате проезжающие автомобили в них застревали. Некоторые машины после проезда по лужам получили механические повреждения.
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