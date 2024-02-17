17 февраля 2024
16 февраля 2024

Власти Кургана пообещали отогреть трубу, где затопило дорогу возле шоссе Тюнина

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоссе Ботаническое. Курган, автомобиль, плохая дорога, яма в дороге, шоссе батоническое
На Ботаническом шоссе машины застревали в лужах Фото:

Специалисты займутся отогревом трубы, из-за которой недавно затопило участок Ботанического шоссе (недалеко от шоссе Тюнина — прим. URA.RU), когда погода станет теплее. Об этом сообщили в ответе представители мэрии Кургана на сайте «Обратись».

«Будет проведена расчистка участка шоссе Ботанического и повторный отогрев трубы, пропускающей сточные воды под дорогой. Эти работы возможно выполнить, когда спадут тридцатиградусные морозы. Сейчас там дежурит экипаж ГИБДД», — говорится в ответе представителей городских властей.

Ранее корреспондент URA.RU сообщал с места событий, что на Ботаническом шоссе из-за порыва на трубах образовались глубокие лужи. В результате проезжающие автомобили в них застревали. Некоторые машины после проезда по лужам получили механические повреждения.

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Специалисты займутся отогревом трубы, из-за которой недавно затопило участок Ботанического шоссе (недалеко от шоссе Тюнина — прим. URA.RU), когда погода станет теплее. Об этом сообщили в ответе представители мэрии Кургана на сайте «Обратись». «Будет проведена расчистка участка шоссе Ботанического и повторный отогрев трубы, пропускающей сточные воды под дорогой. Эти работы возможно выполнить, когда спадут тридцатиградусные морозы. Сейчас там дежурит экипаж ГИБДД», — говорится в ответе представителей городских властей. Ранее корреспондент URA.RU сообщал с места событий, что на Ботаническом шоссе из-за порыва на трубах образовались глубокие лужи. В результате проезжающие автомобили в них застревали. Некоторые машины после проезда по лужам получили механические повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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