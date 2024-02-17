Власти Кургана пообещали отогреть трубу, где затопило дорогу возле шоссе Тюнина

18 февраля 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

На Ботаническом шоссе машины застревали в лужах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Специалисты займутся отогревом трубы, из-за которой недавно затопило участок Ботанического шоссе (недалеко от шоссе Тюнина — прим. URA.RU), когда погода станет теплее. Об этом сообщили в ответе представители мэрии Кургана на сайте «Обратись». «Будет проведена расчистка участка шоссе Ботанического и повторный отогрев трубы, пропускающей сточные воды под дорогой. Эти работы возможно выполнить, когда спадут тридцатиградусные морозы. Сейчас там дежурит экипаж ГИБДД», — говорится в ответе представителей городских властей. Ранее корреспондент URA.RU сообщал с места событий, что на Ботаническом шоссе из-за порыва на трубах образовались глубокие лужи. В результате проезжающие автомобили в них застревали. Некоторые машины после проезда по лужам получили механические повреждения.

Специалисты займутся отогревом трубы, из-за которой недавно затопило участок Ботанического шоссе (недалеко от шоссе Тюнина — прим. URA.RU), когда погода станет теплее. Об этом сообщили в ответе представители мэрии Кургана на сайте «Обратись». «Будет проведена расчистка участка шоссе Ботанического и повторный отогрев трубы, пропускающей сточные воды под дорогой. Эти работы возможно выполнить, когда спадут тридцатиградусные морозы. Сейчас там дежурит экипаж ГИБДД», — говорится в ответе представителей городских властей. Ранее корреспондент URA.RU сообщал с места событий, что на Ботаническом шоссе из-за порыва на трубах образовались глубокие лужи. В результате проезжающие автомобили в них застревали. Некоторые машины после проезда по лужам получили механические повреждения.