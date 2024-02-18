В ЯНАО ученикам первой смены рекомендовано оставаться дома из-за погоды

19 февраля 2024 в 06:55 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое утром 19 февраля порывы ветра составляли до 15 м/с Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ноябрьске и Новом Уренгое (ЯНАО) школьникам первой смены рекомендовали оставаться дома из-за низких температур и сильного ветра. Власти городов выпустили в соцсети соответствующие сообщения. «Информируем, что сейчас в Новом Уренгое -19 градусов, ветер юго-восточный 10-15 м/с. Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 5 класс. Информация для первой смены обучающихся», — сообщается в telegram-канале мэрии Нового Уренгоя. Аналогичное сообщение выпустили власти Ноябрьска. «По сообщению Единой дежурной-диспетчерской службы в 6:00 в Ноябрьске: t — 23 °С, ветер „Ю“ 6-12 м/с. В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 4 класс на улице не рекомендуется и небезопасно.», — сообщила мэрия города в telegram-канале. В ЯНАО синоптики спрогнозировали в понедельник 19 февраля потепление до -11 градусов, которое будет сопровождаться метелью и сильным ветром. В Приуральском районе округа ночью и днем ожидается ветер более 30 метров в секунду.

В Ноябрьске и Новом Уренгое (ЯНАО) школьникам первой смены рекомендовали оставаться дома из-за низких температур и сильного ветра. Власти городов выпустили в соцсети соответствующие сообщения. «Информируем, что сейчас в Новом Уренгое -19 градусов, ветер юго-восточный 10-15 м/с. Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 5 класс. Информация для первой смены обучающихся», — сообщается в telegram-канале мэрии Нового Уренгоя. Аналогичное сообщение выпустили власти Ноябрьска. «По сообщению Единой дежурной-диспетчерской службы в 6:00 в Ноябрьске: t — 23 °С, ветер „Ю“ 6-12 м/с. В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 4 класс на улице не рекомендуется и небезопасно.», — сообщила мэрия города в telegram-канале. В ЯНАО синоптики спрогнозировали в понедельник 19 февраля потепление до -11 градусов, которое будет сопровождаться метелью и сильным ветром. В Приуральском районе округа ночью и днем ожидается ветер более 30 метров в секунду.