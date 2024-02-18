В дважды затопленном Ишиме ищут подрядчика для профилактики нового наводнения

Чтобы не повторить печальную историю, в Ишиме заранее расчистят русло реки Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Ишиме (Тюменская область) потратят более пяти миллионов рублей на расчистку русла реки Мергеньки, чтобы в период паводков вода не нанесла жителям ущерба. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. В 2016-м и 2017-м годах в городе произошли наводнения, одной из причин которых стали заросшие русла рек.

«Цель работ: расчистка участка русла рек и береговой линии, в целях увеличения пропускной способности, снижения уровня паводковых вод и предотвращения ущербов от вредного воздействия паводковых вод. Объект: река Мергенька. Начальная цена — 5 120 000 рублей», — говорится в документах закупки.

За эти деньги подрядчик срежет кустарник и мелколесье на берегах, а также расчистит русло реки. Работы должны быть окончены до конца апреля. Деньги исполнителю заплатят из городского бюджета.

Как ранее писало URA.RU, в Ишиме начали проводить подворовые обходы. В их рамках гражданам, находящимся в зоне возможного подтопления, напоминают о том, как вести себя при возникновении ЧС.

Аномальные наводнения в Ишиме происходили два года подряд — в 2016-м и 2017-м. Сотни домов были затоплены, более тысячи человек эвакуированы.