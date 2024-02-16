В Тюменской области началась подготовка к паводкам

Ведется работа с жителями по информированию о возможном подтоплении домов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В городе Ишиме Тюменской области начался подворовый обход граждан, проживающих на перекрестке улиц Докучаева и Центральной. Их дома находятся в зоне возможного подтопления из-за весеннего паводка. О мероприятии сообщил мэр города Федор Шишкин.

«С перекрестка улиц Центральной и Докучаева стартовал подворовый обход граждан, проживающих в зоне возможного подтопления. Мероприятие проводится ежегодно в целях предупреждения населения о возможном паводке», — сообщил глава Ишима в своем telegram-канале.

В обходе принимают участие около 50 человек из числа работников социальной сферы, охраны общественного порядка, представителей казачества. В течение месяца они должны посетить около полутора тысяч домовладений и провести соответствующую работу с жителями. Обходы будут проходить в выходные дни и вечернее время.

Необходимость подготовки к паводкам на Урале озвучил 6 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Во время совещания в Кургане он поручил главам регионов провести ледокольные работы и проверить готовность объектов водоотведения.