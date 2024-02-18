В тюменской деревне, где собирались голодать многодетные, появится освещение

В Падерина появятся уличные фонари Фото: Илья Московец © URA.RU

В деревне Падерина Тюменского района, на территории, где выделены участки для многодетных семей, выполнят работы по устройству уличного освещения. Соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок. Ранее многодетные жаловались на отсутствие инфраструктуры вблизи участков, предоставление которых началось еще в 2016 году. Возмущенные тюменцы собирались объявить голодовку, если ситуация не разрешится.

«Устройство уличного освещения д. Падерина. Площадка жилищного строительства „малое поле“. Начальная цена — 51 964 493 рублей», — говорится в документах закупки.

Работы будут завершены к 1 октября. В их комплекс войдет устройство кабельной линии, наружного освещения, пусконаладочные работы и технологическое присоединение к сетям. Протяженность линии составит 12 км.

Как ранее писало URA.RU, многодетные семьи, получившие участки в Падерина, планировали объявить голодовку в 2023 году, накануне Нового года. Поводом стало отсутствие необходимой инфраструктуры — дорог, освещения, остановочных комплексов, центрального водоснабжения и канализации. Однако до крайних мер ситуация не дошла: после обещаний властей и их встреч с жителями тюменцы отказались от своей первоначальной идеи.