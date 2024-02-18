18 февраля 2024

В тюменской деревне, где собирались голодать многодетные, появится освещение

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, свет, уличный фонарь
В Падерина появятся уличные фонари Фото:

В деревне Падерина Тюменского района, на территории, где выделены участки для многодетных семей, выполнят работы по устройству уличного освещения. Соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок. Ранее многодетные жаловались на отсутствие инфраструктуры вблизи участков, предоставление которых началось еще в 2016 году. Возмущенные тюменцы собирались объявить голодовку, если ситуация не разрешится.

«Устройство уличного освещения д. Падерина. Площадка жилищного строительства „малое поле“. Начальная цена — 51 964 493 рублей», — говорится в документах закупки.

Работы будут завершены к 1 октября. В их комплекс войдет устройство кабельной линии, наружного освещения, пусконаладочные работы и технологическое присоединение к сетям. Протяженность линии составит 12 км.

Как ранее писало URA.RU, многодетные семьи, получившие участки в Падерина, планировали объявить голодовку в 2023 году, накануне Нового года. Поводом стало отсутствие необходимой инфраструктуры — дорог, освещения, остановочных комплексов, центрального водоснабжения и канализации. Однако до крайних мер ситуация не дошла: после обещаний властей и их встреч с жителями тюменцы отказались от своей первоначальной идеи.

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В деревне Падерина Тюменского района, на территории, где выделены участки для многодетных семей, выполнят работы по устройству уличного освещения. Соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок. Ранее многодетные жаловались на отсутствие инфраструктуры вблизи участков, предоставление которых началось еще в 2016 году. Возмущенные тюменцы собирались объявить голодовку, если ситуация не разрешится. «Устройство уличного освещения д. Падерина. Площадка жилищного строительства „малое поле“. Начальная цена — 51 964 493 рублей», — говорится в документах закупки. Работы будут завершены к 1 октября. В их комплекс войдет устройство кабельной линии, наружного освещения, пусконаладочные работы и технологическое присоединение к сетям. Протяженность линии составит 12 км. Как ранее писало URA.RU, многодетные семьи, получившие участки в Падерина, планировали объявить голодовку в 2023 году, накануне Нового года. Поводом стало отсутствие необходимой инфраструктуры — дорог, освещения, остановочных комплексов, центрального водоснабжения и канализации. Однако до крайних мер ситуация не дошла: после обещаний властей и их встреч с жителями тюменцы отказались от своей первоначальной идеи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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