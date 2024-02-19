У жителя Кургана в СНТ «Мостовик» из-за короткого замыкания сгорели баня, гараж, машина и снегоход. Данная информация размещена в telegram-канале областного Главного управления МЧС России по Курганской области.
«Гражданин лишился бани и гаража с автомобилем и снегоходом. Пожар произошел в курганском СНТ „Мостовик“. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание на площади 60 кв. метров, не допустив распространения огня на рядом стоящий автомобиль», — указано в сообщении.
Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание проводки на потолке гаража. В ведомстве отметили, что это могло случиться из-за повышенной влажности в помещении или скачка напряжения.
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