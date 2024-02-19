19 февраля 2024

Ямальские спасатели получат новую спецтехнику

«Ямалспас» получит в 2024 году 20 единиц новой аварийно-спасательной техники
© Служба новостей «URA.RU»
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Крещение - 2017. Салехард, автомобили, ямалспас, го и чс
В «Ямалспас» поступит 20 единиц различной спецтехники Фото:

Парк «Ямалспаса» получит в текущем году 20 единиц новой аварийно-спасательной техники, среди них три грузопассажирских «КамАЗа», снегоходы и аэролодки «Пиранья». Об этом сообщил руководитель «Ямалспаса» Алексей Глушко.

«Мы в плановом порядке обновляем технику, предназначенную для спасения наших граждан. Большая часть новой техники в этом году будет направлена в новые подразделения „Ямалспаса“ в Муравленко и Новый Уренгой», — приводятся слова Глушко на портале правительства ЯНАО.

Вся техника оснащена специальным аварийно-спасательным оборудованием. Новые автомобили подготовлены к работе в труднодоступной местности и низких температурах.

Ранее URA.RU сообщало, что ГКУ «Ямалспас» получило возможность мониторинга и тушения лесных пожаров в ЯНАО. Полномочия организация получила от департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО.

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Парк «Ямалспаса» получит в текущем году 20 единиц новой аварийно-спасательной техники, среди них три грузопассажирских «КамАЗа», снегоходы и аэролодки «Пиранья». Об этом сообщил руководитель «Ямалспаса» Алексей Глушко. «Мы в плановом порядке обновляем технику, предназначенную для спасения наших граждан. Большая часть новой техники в этом году будет направлена в новые подразделения „Ямалспаса“ в Муравленко и Новый Уренгой», — приводятся слова Глушко на портале правительства ЯНАО. Вся техника оснащена специальным аварийно-спасательным оборудованием. Новые автомобили подготовлены к работе в труднодоступной местности и низких температурах. Ранее URA.RU сообщало, что ГКУ «Ямалспас» получило возможность мониторинга и тушения лесных пожаров в ЯНАО. Полномочия организация получила от департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО.
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