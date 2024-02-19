19 февраля 2024

В ЯНАО полицейские, оправданные за превышение полномочий, получают дела повторно

Суды ЯНАО отменили три приговора полицейским, превысившим полномочия
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, полиция, мвд россии
Трем полицейским, подозреваемым в превышении полномочий отменили приговоры Фото:

В ЯНАО в 2023 году были оправданы четверо сотрудников полиции, которых обвиняли в превышении полномочий. Об этом URA.RU сообщили источник в судебных кругах.

«В 2023 году были оправданы четверо полицейских за превышение должностных полномочий. У троих из них оправдательные приговоры отменены на основании апелляций прокуратуры, еще одно дело находится на рассмотрении апелляционной инстанции», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружной прокуратуры. Там прокомментировали, что прокурор может не согласиться с решением суда и подать апелляционную жалобу.

В надзорном ведомстве сообщили, что в настоящий момент в суде ЯНАО рассматривается дело участкового, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Он повредил ребра задержанному при доставлении в служебное помещение.

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В ЯНАО в 2023 году были оправданы четверо сотрудников полиции, которых обвиняли в превышении полномочий. Об этом URA.RU сообщили источник в судебных кругах. «В 2023 году были оправданы четверо полицейских за превышение должностных полномочий. У троих из них оправдательные приговоры отменены на основании апелляций прокуратуры, еще одно дело находится на рассмотрении апелляционной инстанции», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружной прокуратуры. Там прокомментировали, что прокурор может не согласиться с решением суда и подать апелляционную жалобу. В надзорном ведомстве сообщили, что в настоящий момент в суде ЯНАО рассматривается дело участкового, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Он повредил ребра задержанному при доставлении в служебное помещение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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