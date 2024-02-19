В ЯНАО полицейские, оправданные за превышение полномочий, получают дела повторно

В ЯНАО в 2023 году были оправданы четверо сотрудников полиции, которых обвиняли в превышении полномочий. Об этом URA.RU сообщили источник в судебных кругах.
«В 2023 году были оправданы четверо полицейских за превышение должностных полномочий. У троих из них оправдательные приговоры отменены на основании апелляций прокуратуры, еще одно дело находится на рассмотрении апелляционной инстанции», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружной прокуратуры. Там прокомментировали, что прокурор может не согласиться с решением суда и подать апелляционную жалобу.
В надзорном ведомстве сообщили, что в настоящий момент в суде ЯНАО рассматривается дело участкового, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Он повредил ребра задержанному при доставлении в служебное помещение.
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