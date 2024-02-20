В Кургане началось собеседование с кандидатами на пост мэра

21 февраля 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Этап собеседований начался в 10 часов 21 февраля в гордуме Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана В Кургане 21 февраля начался второй этап конкурса по отбору кандидатов на пост мэра. На нем, желающие занять пост главы города проходят собеседование с членами конкурсной комиссии, на которой они представляют программу развития муниципалитета. Информация об этом содержится на сайте городской думы Кургана. «Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Кургана. 21 февраля 2024 года в 10:00 часов — второй этап (индивидуальное собеседование)», — указано на сайте думы. Также отмечается, что в 14:00 состоится итоговое заседание конкурсной комиссии, на котором они решат, кто пройдет в финальный этап — депутатское голосование. Ранее сообщалось, что претенденту на пост мэра Алексею Асташину было назначено время для собеседования в 11:20 днем 21 февраля, но он не сможет попасть на него, так как не успел за 20 часов добраться в город из Краснодара, где проживает. Кроме этого, известно, что в данный этап прошел экс-глава Половинского района Армэн Хачатурян. Комиссия, с его слов, назначила время для беседы после 13:00 часов. Ранее URA.RU писало, что конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Кургана приняла документы от всех десяти претендентов. Нового главу депутаты выбирают из кандидатов, которые прошли собеседование с помощью тайного голосования на думе. От команды губернатора региона в комиссию вошли первый замгубернатора Андрей Алексеев, начальник главного правового управления Светлана Михалева, директор департамента информационной и внутренней политики Тимофей Панченко, его зам — начальник управления внутренней политики Евгений Сорогин. От думы — депутаты Олег Прозоров и Кирилл Гринюк и сотрудники аппарата Ольга Тетюева и Наталья Елисеева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане 21 февраля начался второй этап конкурса по отбору кандидатов на пост мэра. На нем, желающие занять пост главы города проходят собеседование с членами конкурсной комиссии, на которой они представляют программу развития муниципалитета. Информация об этом содержится на сайте городской думы Кургана. «Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Кургана. 21 февраля 2024 года в 10:00 часов — второй этап (индивидуальное собеседование)», — указано на сайте думы. Также отмечается, что в 14:00 состоится итоговое заседание конкурсной комиссии, на котором они решат, кто пройдет в финальный этап — депутатское голосование. Ранее сообщалось, что претенденту на пост мэра Алексею Асташину было назначено время для собеседования в 11:20 днем 21 февраля, но он не сможет попасть на него, так как не успел за 20 часов добраться в город из Краснодара, где проживает. Кроме этого, известно, что в данный этап прошел экс-глава Половинского района Армэн Хачатурян. Комиссия, с его слов, назначила время для беседы после 13:00 часов. Ранее URA.RU писало, что конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Кургана приняла документы от всех десяти претендентов. Нового главу депутаты выбирают из кандидатов, которые прошли собеседование с помощью тайного голосования на думе. От команды губернатора региона в комиссию вошли первый замгубернатора Андрей Алексеев, начальник главного правового управления Светлана Михалева, директор департамента информационной и внутренней политики Тимофей Панченко, его зам — начальник управления внутренней политики Евгений Сорогин. От думы — депутаты Олег Прозоров и Кирилл Гринюк и сотрудники аппарата Ольга Тетюева и Наталья Елисеева.