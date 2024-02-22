Курганский депутат Бухаров показал, как кормят косуль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров показал, как кормят курганских косуль. Помощь в подкармливании животных оказали местные жители. Об этом сообщается в официальном telegram-канале депутата Бухарова.

«Кушают косули с огромным удовольствием! Все это стало возможным благодаря помощи добрых, неравнодушных людей. Это Борис и Максим Охапкины, Александр Фоминых, Павел Федотов, Андрей Тырцев, Евгений Тимощук. Эти люди помогли техникой, тракторами, солярой, передали зерно и корма», — указано в посте канала Александра Бухарова.

Сообщается, что в лесах Шадринска организовано восемь кормушек. К ним расчищен снег и сделаны подъезды. Как пишет депутат Бухаров, раз в два-три дня на каждую организованную кормушку привозят корма, зерносмеси, лесное сено и яблоки.

Ранее URA.RU писало, что депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров обратился к мэру города Антону Мокану из-за миграции косуль. Политик считает, что власти обязаны подключиться к проблеме и обеспечить животных возможностью вернуться в леса. Курганцам должны были выделить сотни тысяч рублей на кормление косуль и других диких животных. Проект шадринских активистов «Подари Дереву Жизнь» для этих нужд должен был получить 300 тысяч рублей.