Некоммерческие организации ЯНАО получат до 5 миллионов рублей на реализацию соцпроектов

В Ямало-Ненецком автономном округе прошел конкурс грантов на реализацию социальных проектов некоммерческими организациями. Победители получат денежную поддержку в размере 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«На Ямале определили победителей регионального конкурса грантов среди НКО. Итоги подвели на заседании конкурсной комиссии в Салехарде. Лучшими признаны 69 организаций, которые представили на конкурс 75 социальных проектов. Организации-победители получат гранты до пяти миллионов рублей в зависимости от бюджета проекта. Свои инициативы общественники воплотят в жизнь на территории округа до 31 декабря 2026 года», — говорится в сообщении.
В Салехарде гранты получили 15 организаций. По 10 победителей объявили в Новом Уренгое, Лабытнанги и Пуровском районе. Проекты конкурсантов были направлены на развитие спорта, патриотического воспитания и социальную поддержку жителей Ямала.
Ранее URA.RU сообщило об улучшении коптильного цеха в Новом Уренгое (ЯНАО). Предприниматель модернизировал производство на средства гранта главы округа Дмитрия Артюхова.
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