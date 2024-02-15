В Новом Уренгое (ЯНАО) предприниматель Сергей Деркач провел модернизацию своего коптильного цеха. Улучшение производства было проведено за счет средств губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. О расширении коптильни и новом оборудовании сообщили в пресс-службе правительства округа.
«На средства гранта Деркач закупил четыре мобильных модульных цеха с оборудованием под ключ: цех разморозки, разделочные столы, машина для очистки рыбы от чешуи и шкуры, солеконцентратор, неопресс для производства фарша, сушильно-вялочная и термодымовая камеры, пельменный аппарат. Все технологическое оборудование отечественного производства», — говорится в релизе на портале правительства ЯНАО.
Благодаря проведенной модернизации удалось расширить площадь цеха до 100 квадратных метров. Персонал производства увеличен до двенадцати сотрудников.
Ассортимент выпускаемой продукции также расширился. «Сейчас здесь выпускается около 40 видов продукции. Самые популярные — это рыба соленая, вяленая, копченая, юккола», — отметили в пресс-релизе.
Ранее URA.RU сообщало об открытии в Новом Уренгое (ЯНАО) цеха глубокой переработки рыбы, способного обрабатывать до 350 тонн продукции в год. Реализация проекта стала возможной при поддержке правительства ЯНАО.
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