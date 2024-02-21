Девочка с Ямала продала длинные волосы, чтобы помочь бойцам на СВО. Фото

В Пурпе юная активистка отрезала косу для поддержки участников СВО

22 февраля 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Третьеклассница из Пурпе пожертвовала длинной косой ради поддержки военнослужащих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В микрорайоне Пурпе Губкинского района (ЯНАО) школьница продала свои длинные волосы, чтобы отправить денежные средства в помощь участникам военной спецоперации. Таким образом девочка решила поблагодарить бойцов в преддверии Дня защитника Отечества. «Мы с дочкой решали, как и что передадим бойцам — через садик или храм. Я предложила Радмиле подкопить денег и перевести их на счет фонда, где принимают гуманитарную помощь. Но дочка захотела продать волосы», — передает слова матери девочки МК Ямал. За волосы 89-и сантиметровой длины заплатили 10 тысяч рублей. Денежные средства были переданы в благотворительный фонд «Боевое единство» в Ноябрьске. Девочка отрезала свои волосы ради помощи ямальским бойцам СВО Фото: МК Ямал

В микрорайоне Пурпе Губкинского района (ЯНАО) школьница продала свои длинные волосы, чтобы отправить денежные средства в помощь участникам военной спецоперации. Таким образом девочка решила поблагодарить бойцов в преддверии Дня защитника Отечества. «Мы с дочкой решали, как и что передадим бойцам — через садик или храм. Я предложила Радмиле подкопить денег и перевести их на счет фонда, где принимают гуманитарную помощь. Но дочка захотела продать волосы», — передает слова матери девочки МК Ямал. За волосы 89-и сантиметровой длины заплатили 10 тысяч рублей. Денежные средства были переданы в благотворительный фонд «Боевое единство» в Ноябрьске.