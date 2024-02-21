21 февраля 2024

Девочка с Ямала продала длинные волосы, чтобы помочь бойцам на СВО. Фото

В Пурпе юная активистка отрезала косу для поддержки участников СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета движения «За возрождение Урала». Челябинск, косы, девочка, прическа
Третьеклассница из Пурпе пожертвовала длинной косой ради поддержки военнослужащих Фото:

В микрорайоне Пурпе Губкинского района (ЯНАО) школьница продала свои длинные волосы, чтобы отправить денежные средства в помощь участникам военной спецоперации. Таким образом девочка решила поблагодарить бойцов в преддверии Дня защитника Отечества.

«Мы с дочкой решали, как и что передадим бойцам — через садик или храм. Я предложила Радмиле подкопить денег и перевести их на счет фонда, где принимают гуманитарную помощь. Но дочка захотела продать волосы», — передает слова матери девочки МК Ямал.

За волосы 89-и сантиметровой длины заплатили 10 тысяч рублей. Денежные средства были переданы в благотворительный фонд «Боевое единство» в Ноябрьске.

Девочка отрезала свои волосы ради помощи ямальским бойцам СВО
Девочка отрезала свои волосы ради помощи ямальским бойцам СВО
Фото:

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В микрорайоне Пурпе Губкинского района (ЯНАО) школьница продала свои длинные волосы, чтобы отправить денежные средства в помощь участникам военной спецоперации. Таким образом девочка решила поблагодарить бойцов в преддверии Дня защитника Отечества. «Мы с дочкой решали, как и что передадим бойцам — через садик или храм. Я предложила Радмиле подкопить денег и перевести их на счет фонда, где принимают гуманитарную помощь. Но дочка захотела продать волосы», — передает слова матери девочки МК Ямал. За волосы 89-и сантиметровой длины заплатили 10 тысяч рублей. Денежные средства были переданы в благотворительный фонд «Боевое единство» в Ноябрьске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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