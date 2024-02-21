В микрорайоне Пурпе Губкинского района (ЯНАО) школьница продала свои длинные волосы, чтобы отправить денежные средства в помощь участникам военной спецоперации. Таким образом девочка решила поблагодарить бойцов в преддверии Дня защитника Отечества.
«Мы с дочкой решали, как и что передадим бойцам — через садик или храм. Я предложила Радмиле подкопить денег и перевести их на счет фонда, где принимают гуманитарную помощь. Но дочка захотела продать волосы», — передает слова матери девочки МК Ямал.
За волосы 89-и сантиметровой длины заплатили 10 тысяч рублей. Денежные средства были переданы в благотворительный фонд «Боевое единство» в Ноябрьске.
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