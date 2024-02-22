Тюменские подростки обманном воровали деньги у пенсионеров

23 февраля 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Общий ущерб составил более 700 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ишиме сотрудники уголовного розыска задержали девушку 15 и юношу 16 лет, которые якобы подрабатывали курьерами, а в итоге забирали деньги у обманутых пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления УМВД по Тюменской области. «В Ишиме сотрудники уголовного розыска задержали двух несовершеннолетних, которые выступали в роли курьеров в мошеннической схеме „Ваш родственник попал в ДТП“. Молодым людям доверчивые пенсионеры передавали свои сбережения в пакетах, в надежде помочь своим близким. Деньги пенсионеров, задержанные переводили третьим лицам. С каждого „заказа“ подростки оставляли себе по пять тысяч рублей», — написала пресс-служба ведомства в группе в соцсети «ВКонтакте». Предварительно, девушка 15 и юноша 16 лет при помощи мессенджера вступили в преступный сговор с неизвестными. Их жертвами стали пять жителей Ишима и Ишимского района, Голышмановского городского округа и села Казанское в возрасте от 76 до 86 лет. Общий ущерб составил более 700 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся все необходимые проверки, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Схожая ситуация произошла пару дней назад. Двое подростков 16 и 17 лет стали фигурантами уголовного дела из-за того, что подрабатывали курьерами. Они таким же способом обманывали пенсионеров. Организатор преступлений позвонил восьми пенсионерам. Общая сумма ущерба составила около 500 000 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ишиме сотрудники уголовного розыска задержали девушку 15 и юношу 16 лет, которые якобы подрабатывали курьерами, а в итоге забирали деньги у обманутых пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления УМВД по Тюменской области. «В Ишиме сотрудники уголовного розыска задержали двух несовершеннолетних, которые выступали в роли курьеров в мошеннической схеме „Ваш родственник попал в ДТП“. Молодым людям доверчивые пенсионеры передавали свои сбережения в пакетах, в надежде помочь своим близким. Деньги пенсионеров, задержанные переводили третьим лицам. С каждого „заказа“ подростки оставляли себе по пять тысяч рублей», — написала пресс-служба ведомства в группе в соцсети «ВКонтакте». Предварительно, девушка 15 и юноша 16 лет при помощи мессенджера вступили в преступный сговор с неизвестными. Их жертвами стали пять жителей Ишима и Ишимского района, Голышмановского городского округа и села Казанское в возрасте от 76 до 86 лет. Общий ущерб составил более 700 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся все необходимые проверки, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Схожая ситуация произошла пару дней назад. Двое подростков 16 и 17 лет стали фигурантами уголовного дела из-за того, что подрабатывали курьерами. Они таким же способом обманывали пенсионеров. Организатор преступлений позвонил восьми пенсионерам. Общая сумма ущерба составила около 500 000 рублей.