В Тюменской области откроют фиджитал-центр

На заседании расширенной коллегии Министерства спорта РФ, которое прошло на выставке «Россия», обсудили развитие фиджитал-спорта. Губернатору Тюменской области Александру Моору предложили создать в регионе фиджитал-центр. Он это предложение поддержал, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«Фиджитал-центр откроют в Тюменской области. Развитие фиджитал-спорта, в том числе обсудили на пленарном заседании расширенной коллегии Министерства спорта РФ, которое прошло на выставке „Россия“. <…> Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал предложение руководителя федерации Данила Чаюна о создании в регионе фиджитал-центра», — написано в telegram-канале ведомства.
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что фиджитал-спотрт — сейчас актуальное направление. Так в «Играх будущего» Тюменскую область представят два атлета.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.