24 февраля 2024

В Тюменской области откроют фиджитал-центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень , моор александр
Моор поддержал открытие фиджитал-центра в Тюменской области Фото:

На заседании расширенной коллегии Министерства спорта РФ, которое прошло на выставке «Россия», обсудили развитие фиджитал-спорта. Губернатору Тюменской области Александру Моору предложили создать в регионе фиджитал-центр. Он это предложение поддержал, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Фиджитал-центр откроют в Тюменской области. Развитие фиджитал-спорта, в том числе обсудили на пленарном заседании расширенной коллегии Министерства спорта РФ, которое прошло на выставке „Россия“. <…> Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал предложение руководителя федерации Данила Чаюна о создании в регионе фиджитал-центра», — написано в telegram-канале ведомства.

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что фиджитал-спотрт — сейчас актуальное направление. Так в «Играх будущего» Тюменскую область представят два атлета.

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На заседании расширенной коллегии Министерства спорта РФ, которое прошло на выставке «Россия», обсудили развитие фиджитал-спорта. Губернатору Тюменской области Александру Моору предложили создать в регионе фиджитал-центр. Он это предложение поддержал, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Фиджитал-центр откроют в Тюменской области. Развитие фиджитал-спорта, в том числе обсудили на пленарном заседании расширенной коллегии Министерства спорта РФ, которое прошло на выставке „Россия“. <…> Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал предложение руководителя федерации Данила Чаюна о создании в регионе фиджитал-центра», — написано в telegram-канале ведомства. Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что фиджитал-спотрт — сейчас актуальное направление. Так в «Играх будущего» Тюменскую область представят два атлета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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