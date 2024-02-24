В Тюменской области откроют фиджитал-центр

25 февраля 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

Моор поддержал открытие фиджитал-центра в Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU На заседании расширенной коллегии Министерства спорта РФ, которое прошло на выставке «Россия», обсудили развитие фиджитал-спорта. Губернатору Тюменской области Александру Моору предложили создать в регионе фиджитал-центр. Он это предложение поддержал, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Фиджитал-центр откроют в Тюменской области. Развитие фиджитал-спорта, в том числе обсудили на пленарном заседании расширенной коллегии Министерства спорта РФ, которое прошло на выставке „Россия“. <…> Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал предложение руководителя федерации Данила Чаюна о создании в регионе фиджитал-центра», — написано в telegram-канале ведомства. Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что фиджитал-спотрт — сейчас актуальное направление. Так в «Играх будущего» Тюменскую область представят два атлета.

На заседании расширенной коллегии Министерства спорта РФ, которое прошло на выставке «Россия», обсудили развитие фиджитал-спорта. Губернатору Тюменской области Александру Моору предложили создать в регионе фиджитал-центр. Он это предложение поддержал, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Фиджитал-центр откроют в Тюменской области. Развитие фиджитал-спорта, в том числе обсудили на пленарном заседании расширенной коллегии Министерства спорта РФ, которое прошло на выставке „Россия“. <…> Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал предложение руководителя федерации Данила Чаюна о создании в регионе фиджитал-центра», — написано в telegram-канале ведомства. Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что фиджитал-спотрт — сейчас актуальное направление. Так в «Играх будущего» Тюменскую область представят два атлета.