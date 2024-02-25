Певица Савичева рассказала о самых необычных подарках фанатов

Певице Савичевой фанаты подарили доспехи и кольчугу

26 февраля 2024 в 08:01 Размер текста - 17 +

Юлии Савичевой дарили доспехи и кольчугу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родившаяся в Кургане певица Юлия Савичева рассказала, что фанаты подарили ей настоящие доспехи и кольчугу. Этим она поделилась на своем YouTube-канале. «Фанклуб вечно дарит мне какие-то умопомрачительные подарки. Я помню, как они мне подарили настоящие доспехи и кольчугу, меч тоже был — это все хранится у меня. Потом они мне дарили пачку с пуантами, виниловый проигрыватель и первое издание книги „Поющие в терновнике“ с автографом автора», — рассказала Савичева. Ранее Юлия Савичева назвала топ-5 российских композиторов. По мнению исполнительницы, в него входят Максим Фадеев, Александр Зацепин, Максим Дунаевский, Игорь Крутой и Николай Добронравов с Александрой Пахмутовой.

Родившаяся в Кургане певица Юлия Савичева рассказала, что фанаты подарили ей настоящие доспехи и кольчугу. Этим она поделилась на своем YouTube-канале. «Фанклуб вечно дарит мне какие-то умопомрачительные подарки. Я помню, как они мне подарили настоящие доспехи и кольчугу, меч тоже был — это все хранится у меня. Потом они мне дарили пачку с пуантами, виниловый проигрыватель и первое издание книги „Поющие в терновнике“ с автографом автора», — рассказала Савичева. Ранее Юлия Савичева назвала топ-5 российских композиторов. По мнению исполнительницы, в него входят Максим Фадеев, Александр Зацепин, Максим Дунаевский, Игорь Крутой и Николай Добронравов с Александрой Пахмутовой.