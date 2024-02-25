25 февраля 2024
24 февраля 2024

Певица Савичева рассказала о самых необычных подарках фанатов

Певице Савичевой фанаты подарили доспехи и кольчугу
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие выставки «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля» с участием Ирины Текслер. Челябинск, музей, доспехи, арабская вязь, кольчуга
Юлии Савичевой дарили доспехи и кольчугу (архивное фото) Фото:

Родившаяся в Кургане певица Юлия Савичева рассказала, что фанаты подарили ей настоящие доспехи и кольчугу. Этим она поделилась на своем YouTube-канале.

«Фанклуб вечно дарит мне какие-то умопомрачительные подарки. Я помню, как они мне подарили настоящие доспехи и кольчугу, меч тоже был — это все хранится у меня. Потом они мне дарили пачку с пуантами, виниловый проигрыватель и первое издание книги „Поющие в терновнике“ с автографом автора», — рассказала Савичева.

Ранее Юлия Савичева назвала топ-5 российских композиторов. По мнению исполнительницы, в него входят Максим Фадеев, Александр Зацепин, Максим Дунаевский, Игорь Крутой и Николай Добронравов с Александрой Пахмутовой.

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Родившаяся в Кургане певица Юлия Савичева рассказала, что фанаты подарили ей настоящие доспехи и кольчугу. Этим она поделилась на своем YouTube-канале. «Фанклуб вечно дарит мне какие-то умопомрачительные подарки. Я помню, как они мне подарили настоящие доспехи и кольчугу, меч тоже был — это все хранится у меня. Потом они мне дарили пачку с пуантами, виниловый проигрыватель и первое издание книги „Поющие в терновнике“ с автографом автора», — рассказала Савичева. Ранее Юлия Савичева назвала топ-5 российских композиторов. По мнению исполнительницы, в него входят Максим Фадеев, Александр Зацепин, Максим Дунаевский, Игорь Крутой и Николай Добронравов с Александрой Пахмутовой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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