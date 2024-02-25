25 февраля 2024
24 февраля 2024

Известный блогер обвинил Алену Водонаеву в двуличии и «глупенькой» риторике

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера фильма "Круэлла". Москва, водонаева алена
Причиной для обвинений стали слезы телеведущей после оглашения приговора фигурантам дела «Ростеха» Фото:

Блогера и телеведущую из Тюмени Алену Водонаеву обвиняют в двуличии из-за ее высказываний по делу о вымогательстве у главы «Ростеха». Разоблачающее видео выложил эстонский блогер Anton S (Антон Суворкин) в своем youtube-канале Anton S Live.

«В деле „Ростеха“ и жесткого приговора парням (Кириллу Суханову, Ариану Романовскому, Тамерлану Бигаеву — прим. URA.RU), ты, Алена, стелешь постель, в которой тебе спать. Ты разводишь глупенькую риторику. Где-то ты улыбаешься существующему порядку вещей, а где-то ты льешь лживые слезы», — говорит в своем обзоре видеоблогер.

Полумиллионная аудитория блогера поддержала мнение в комментариях. Ранее URA.RU писало, что после оглашения приговора фигурантам дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 млн рублей телеведущая вышла из зала суда в слезах.

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Блогера и телеведущую из Тюмени Алену Водонаеву обвиняют в двуличии из-за ее высказываний по делу о вымогательстве у главы «Ростеха». Разоблачающее видео выложил эстонский блогер Anton S (Антон Суворкин) в своем youtube-канале Anton S Live. «В деле „Ростеха“ и жесткого приговора парням (Кириллу Суханову, Ариану Романовскому, Тамерлану Бигаеву — прим. URA.RU), ты, Алена, стелешь постель, в которой тебе спать. Ты разводишь глупенькую риторику. Где-то ты улыбаешься существующему порядку вещей, а где-то ты льешь лживые слезы», — говорит в своем обзоре видеоблогер. Полумиллионная аудитория блогера поддержала мнение в комментариях. Ранее URA.RU писало, что после оглашения приговора фигурантам дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 млн рублей телеведущая вышла из зала суда в слезах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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