Известный блогер обвинил Алену Водонаеву в двуличии и «глупенькой» риторике

26 февраля 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Причиной для обвинений стали слезы телеведущей после оглашения приговора фигурантам дела «Ростеха» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Блогера и телеведущую из Тюмени Алену Водонаеву обвиняют в двуличии из-за ее высказываний по делу о вымогательстве у главы «Ростеха». Разоблачающее видео выложил эстонский блогер Anton S (Антон Суворкин) в своем youtube-канале Anton S Live. «В деле „Ростеха“ и жесткого приговора парням (Кириллу Суханову, Ариану Романовскому, Тамерлану Бигаеву — прим. URA.RU), ты, Алена, стелешь постель, в которой тебе спать. Ты разводишь глупенькую риторику. Где-то ты улыбаешься существующему порядку вещей, а где-то ты льешь лживые слезы», — говорит в своем обзоре видеоблогер. Полумиллионная аудитория блогера поддержала мнение в комментариях. Ранее URA.RU писало, что после оглашения приговора фигурантам дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 млн рублей телеведущая вышла из зала суда в слезах.

Блогера и телеведущую из Тюмени Алену Водонаеву обвиняют в двуличии из-за ее высказываний по делу о вымогательстве у главы «Ростеха». Разоблачающее видео выложил эстонский блогер Anton S (Антон Суворкин) в своем youtube-канале Anton S Live. «В деле „Ростеха“ и жесткого приговора парням (Кириллу Суханову, Ариану Романовскому, Тамерлану Бигаеву — прим. URA.RU), ты, Алена, стелешь постель, в которой тебе спать. Ты разводишь глупенькую риторику. Где-то ты улыбаешься существующему порядку вещей, а где-то ты льешь лживые слезы», — говорит в своем обзоре видеоблогер. Полумиллионная аудитория блогера поддержала мнение в комментариях. Ранее URA.RU писало, что после оглашения приговора фигурантам дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 млн рублей телеведущая вышла из зала суда в слезах.