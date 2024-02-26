Тюменцы подарили Мизулиной футболку с посланием. Фото

26 февраля 2024 в 22:17 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина была в Тюмени 23 и 24 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поделилась фотографией футболки с надписью «Mizulina на страже нашего интернета», которую ей подарили тюменцы. Об это она сообщила в своих соцсетях. «Просто лучшие. Разбираю ваши подарки», — написала Мизулина под фотографией футболки, на ярлыке которой указано: «С любовью из Тюмени, Екатерина». Мизулина приезжала в Тюмень 23 и 24 февраля. В первый день она приехала в ТВВИКУ, чтобы поздравить курсантов с Днем Защитника Отечества. На следующий день она встретилась с молодежью в школе №95. Глава Лиги безопасного интернета получила там подарок от одной из студенток тюменского вуза в виде футболки с высказыванием губернатора области Александра Моора о президенте России Владимире Путине. Екатерина Мизулина известна своими доносами на разных знаменитостей. В частности, она жаловалась на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов, и блогера Даню Милохина, который покинул Россию после доноса. Также Мизулина утверждает, что у нее есть компромат на певицу Instasamka (уроженку Тобольска). Фото: Екатерина Мизулина, telegram-канал, https://t.me/c/2129008343/120

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поделилась фотографией футболки с надписью «Mizulina на страже нашего интернета», которую ей подарили тюменцы. Об это она сообщила в своих соцсетях. «Просто лучшие. Разбираю ваши подарки», — написала Мизулина под фотографией футболки, на ярлыке которой указано: «С любовью из Тюмени, Екатерина». Мизулина приезжала в Тюмень 23 и 24 февраля. В первый день она приехала в ТВВИКУ, чтобы поздравить курсантов с Днем Защитника Отечества. На следующий день она встретилась с молодежью в школе №95. Глава Лиги безопасного интернета получила там подарок от одной из студенток тюменского вуза в виде футболки с высказыванием губернатора области Александра Моора о президенте России Владимире Путине. Екатерина Мизулина известна своими доносами на разных знаменитостей. В частности, она жаловалась на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов, и блогера Даню Милохина, который покинул Россию после доноса. Также Мизулина утверждает, что у нее есть компромат на певицу Instasamka (уроженку Тобольска).