Тюменцы подарили Мизулиной футболку с посланием. Фото

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Екатерина Мизулина в Тюмени. Тюмень
Екатерина Мизулина была в Тюмени 23 и 24 февраля Фото:

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поделилась фотографией футболки с надписью «Mizulina на страже нашего интернета», которую ей подарили тюменцы. Об это она сообщила в своих соцсетях.

«Просто лучшие. Разбираю ваши подарки», — написала Мизулина под фотографией футболки, на ярлыке которой указано: «С любовью из Тюмени, Екатерина».

Мизулина приезжала в Тюмень 23 и 24 февраля. В первый день она приехала в ТВВИКУ, чтобы поздравить курсантов с Днем Защитника Отечества. На следующий день она встретилась с молодежью в школе №95. Глава Лиги безопасного интернета получила там подарок от одной из студенток тюменского вуза в виде футболки с высказыванием губернатора области Александра Моора о президенте России Владимире Путине.

Екатерина Мизулина известна своими доносами на разных знаменитостей. В частности, она жаловалась на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов, и блогера Даню Милохина, который покинул Россию после доноса. Также Мизулина утверждает, что у нее есть компромат на певицу Instasamka (уроженку Тобольска).

Фото:

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поделилась фотографией футболки с надписью «Mizulina на страже нашего интернета», которую ей подарили тюменцы. Об это она сообщила в своих соцсетях. «Просто лучшие. Разбираю ваши подарки», — написала Мизулина под фотографией футболки, на ярлыке которой указано: «С любовью из Тюмени, Екатерина». Мизулина приезжала в Тюмень 23 и 24 февраля. В первый день она приехала в ТВВИКУ, чтобы поздравить курсантов с Днем Защитника Отечества. На следующий день она встретилась с молодежью в школе №95. Глава Лиги безопасного интернета получила там подарок от одной из студенток тюменского вуза в виде футболки с высказыванием губернатора области Александра Моора о президенте России Владимире Путине. Екатерина Мизулина известна своими доносами на разных знаменитостей. В частности, она жаловалась на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов, и блогера Даню Милохина, который покинул Россию после доноса. Также Мизулина утверждает, что у нее есть компромат на певицу Instasamka (уроженку Тобольска).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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