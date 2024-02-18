Стало известно, когда Екатерина Мизулина приедет в Тюмень

В Тюмень 23 февраля приедет Екатерина Мизулина

Мизулина будет в Тюмени 23 и 24 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина посетит Тюмень 23 и 24 февраля. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. После того, как стало известно о ее приезде, школьники начали предлагать ей посетить некоторые образовательные учреждения.

«Сохраняйте даты», — кратко написала Мизулина. К посту она прикрепила фото с открыткой, на которой указано: «Тюмень, 23-24.02.24». Она также пообещала вручить эту карточку случайному тюменцу. Того, кто получит открытку, пригласят на Форум безопасного интернета в Москве.

Екатерина Мизулина известна доносами на рэперов, блогеров и других знаменитостей. Например, она жаловалась на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов, и блогера Даню Милохина, который покинул Россию после доноса. Также Мизулина утверждает, что у нее есть компромат на певицу Instasamka (уроженку Тобольска), на которую также она жаловалась губернатору Тюменской области Александру Моору.