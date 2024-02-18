18 февраля 2024
17 февраля 2024

Стало известно, когда Екатерина Мизулина приедет в Тюмень

В Тюмень 23 февраля приедет Екатерина Мизулина
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция. Москва, мизулина екатерина
Мизулина будет в Тюмени 23 и 24 февраля Фото:

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина посетит Тюмень 23 и 24 февраля. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. После того, как стало известно о ее приезде, школьники начали предлагать ей посетить некоторые образовательные учреждения.

«Сохраняйте даты», — кратко написала Мизулина. К посту она прикрепила фото с открыткой, на которой указано: «Тюмень, 23-24.02.24». Она также пообещала вручить эту карточку случайному тюменцу. Того, кто получит открытку, пригласят на Форум безопасного интернета в Москве.

Екатерина Мизулина известна доносами на рэперов, блогеров и других знаменитостей. Например, она жаловалась на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов, и блогера Даню Милохина, который покинул Россию после доноса. Также Мизулина утверждает, что у нее есть компромат на певицу Instasamka (уроженку Тобольска), на которую также она жаловалась губернатору Тюменской области Александру Моору.

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина посетит Тюмень 23 и 24 февраля. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. После того, как стало известно о ее приезде, школьники начали предлагать ей посетить некоторые образовательные учреждения. «Сохраняйте даты», — кратко написала Мизулина. К посту она прикрепила фото с открыткой, на которой указано: «Тюмень, 23-24.02.24». Она также пообещала вручить эту карточку случайному тюменцу. Того, кто получит открытку, пригласят на Форум безопасного интернета в Москве. Екатерина Мизулина известна доносами на рэперов, блогеров и других знаменитостей. Например, она жаловалась на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов, и блогера Даню Милохина, который покинул Россию после доноса. Также Мизулина утверждает, что у нее есть компромат на певицу Instasamka (уроженку Тобольска), на которую также она жаловалась губернатору Тюменской области Александру Моору.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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