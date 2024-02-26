26 февраля 2024

Мэрия потребовала ускорить работу на важнейшем объекте для Кургана. Фото

Мэрия Кургана поторопила подрядчика с ремонтом на улице Дзержинского
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы на магистральном водоводе. Магнитогорск, сварка, сварочные работы, труба водопровода, устранение повреждений
Одновременно с канализацией меняются сети водопровода Фото:

Подрядчику дано поручение ускорить масштабные работы по замене изношенных коммунальных сетей на улице Дзержинского в Кургане. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. По словам директора городского департамента ЖКХ Романа Медведева, указанная улица — это важнейший объект.

«Мы требуем от подрядчика, чтобы он наращивал темпы. Открытие третьего фронта позволит ускорить общий ход работ по замене изношенных сетей. Как только это произойдет, работы будут вестись одновременно на трех участках», — Романа Медведева цитирует telegram-канал «Город Курган».

Сейчас работа ведутся на участке от улицы Омской в сторону Дзержинского кольца и в районе дома №52. Проезд частично перекрыт. Коммунальщики уже переложили порядка 800 метров канализационных труб. Управляющим компаниям, обслуживающим прилегающие дома, и подрядчику, занятому в уборке дорог, были даны задания по расчистке территорий от снега и подсыпке отдельных участков дороги для обеспечения проезда.

Вместо изношенных труб прокладывают новые
Вместо изношенных труб прокладывают новые
Фото:

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Подрядчику дано поручение ускорить масштабные работы по замене изношенных коммунальных сетей на улице Дзержинского в Кургане. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. По словам директора городского департамента ЖКХ Романа Медведева, указанная улица — это важнейший объект. «Мы требуем от подрядчика, чтобы он наращивал темпы. Открытие третьего фронта позволит ускорить общий ход работ по замене изношенных сетей. Как только это произойдет, работы будут вестись одновременно на трех участках», — Романа Медведева цитирует telegram-канал «Город Курган». Сейчас работа ведутся на участке от улицы Омской в сторону Дзержинского кольца и в районе дома №52. Проезд частично перекрыт. Коммунальщики уже переложили порядка 800 метров канализационных труб. Управляющим компаниям, обслуживающим прилегающие дома, и подрядчику, занятому в уборке дорог, были даны задания по расчистке территорий от снега и подсыпке отдельных участков дороги для обеспечения проезда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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