Мэрия потребовала ускорить работу на важнейшем объекте для Кургана. Фото

Мэрия Кургана поторопила подрядчика с ремонтом на улице Дзержинского

27 февраля 2024 в 06:45 Размер текста - 17 +

Одновременно с канализацией меняются сети водопровода Фото: Илья Московец © URA.RU Подрядчику дано поручение ускорить масштабные работы по замене изношенных коммунальных сетей на улице Дзержинского в Кургане. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. По словам директора городского департамента ЖКХ Романа Медведева, указанная улица — это важнейший объект. «Мы требуем от подрядчика, чтобы он наращивал темпы. Открытие третьего фронта позволит ускорить общий ход работ по замене изношенных сетей. Как только это произойдет, работы будут вестись одновременно на трех участках», — Романа Медведева цитирует telegram-канал «Город Курган». Сейчас работа ведутся на участке от улицы Омской в сторону Дзержинского кольца и в районе дома №52. Проезд частично перекрыт. Коммунальщики уже переложили порядка 800 метров канализационных труб. Управляющим компаниям, обслуживающим прилегающие дома, и подрядчику, занятому в уборке дорог, были даны задания по расчистке территорий от снега и подсыпке отдельных участков дороги для обеспечения проезда. Вместо изношенных труб прокладывают новые Фото: telegram-канал «Город Курган», https://t.me/kurgancityru/26506

Подрядчику дано поручение ускорить масштабные работы по замене изношенных коммунальных сетей на улице Дзержинского в Кургане. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. По словам директора городского департамента ЖКХ Романа Медведева, указанная улица — это важнейший объект. «Мы требуем от подрядчика, чтобы он наращивал темпы. Открытие третьего фронта позволит ускорить общий ход работ по замене изношенных сетей. Как только это произойдет, работы будут вестись одновременно на трех участках», — Романа Медведева цитирует telegram-канал «Город Курган». Сейчас работа ведутся на участке от улицы Омской в сторону Дзержинского кольца и в районе дома №52. Проезд частично перекрыт. Коммунальщики уже переложили порядка 800 метров канализационных труб. Управляющим компаниям, обслуживающим прилегающие дома, и подрядчику, занятому в уборке дорог, были даны задания по расчистке территорий от снега и подсыпке отдельных участков дороги для обеспечения проезда.