У курганской контрольно-счетной палаты спустя год появился председатель

Председателем контрольно-счетной палаты Курганской области стала экс-замглавы Далматовского округа Елена Останина. Депутаты облдумы поддержали ее кандидатуру 27 февраля на заседании, передает корреспондент URA.RU.
«Более года вакантна должность была у нас. Совместными усилиями подобрали кандидатуру. Должность является ключевой», — объяснил председатель облдумы Дмитрий Фролов. Он отметил, что Останиной придется следить за расходованием средств не только регионального, но и федерального бюджета.
Предыдущий председатель КСП ушла в отставку в феврале 2023 года, после чего стала замгубернатора. Кандидатуру Останиной депутатам представили в середине февраля во время заседаний комитетов. Она объясняла депутатам, что палата будет карательным органом только в крайнем случае, если выявятся крупные нарушения.
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