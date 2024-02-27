У курганской контрольно-счетной палаты спустя год появился председатель

Елена Останина возглавила контрольно-счетную палату Курганской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган
Елена Останина возглавила областную КСП Фото:

Председателем контрольно-счетной палаты Курганской области стала экс-замглавы Далматовского округа Елена Останина. Депутаты облдумы поддержали ее кандидатуру 27 февраля на заседании, передает корреспондент URA.RU.

«Более года вакантна должность была у нас. Совместными усилиями подобрали кандидатуру. Должность является ключевой», — объяснил председатель облдумы Дмитрий Фролов. Он отметил, что Останиной придется следить за расходованием средств не только регионального, но и федерального бюджета.

Предыдущий председатель КСП ушла в отставку в феврале 2023 года, после чего стала замгубернатора. Кандидатуру Останиной депутатам представили в середине февраля во время заседаний комитетов. Она объясняла депутатам, что палата будет карательным органом только в крайнем случае, если выявятся крупные нарушения.

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Председателем контрольно-счетной палаты Курганской области стала экс-замглавы Далматовского округа Елена Останина. Депутаты облдумы поддержали ее кандидатуру 27 февраля на заседании, передает корреспондент URA.RU. «Более года вакантна должность была у нас. Совместными усилиями подобрали кандидатуру. Должность является ключевой», — объяснил председатель облдумы Дмитрий Фролов. Он отметил, что Останиной придется следить за расходованием средств не только регионального, но и федерального бюджета. Предыдущий председатель КСП ушла в отставку в феврале 2023 года, после чего стала замгубернатора. Кандидатуру Останиной депутатам представили в середине февраля во время заседаний комитетов. Она объясняла депутатам, что палата будет карательным органом только в крайнем случае, если выявятся крупные нарушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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