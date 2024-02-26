В Пермском крае сотрудница МФЦ зарезала своего мужа из-за его ревности

Женщина ударила своего мужа ножом
В Соликамске (Пермский край) сотрудница МФЦ зарезала своего мужа из-за того, что он обвинил ее в неверности. Женщина сама вызвала скорую помощь, но медикам не удалось спасти мужчину.
«Конфликт между супругами произошел вечером на кухне в их квартире. Муж обвинил в неверности свою 33-летюю супругу. На эти обвинения женщина взяла нож и ударила 35-летнего мужа. Она сама же вызвала скорую, но пермяк скончался на операционном столе», — сообщает telegram-канал Ural Mash.
Сообщается, что у пары остался маленький ребенок. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.
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