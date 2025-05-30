30 мая 2025

Суд поставил точку: пермские кондитеры вернули арестованное имущество и средства

Владельцам сети пермских кондитерских «Виолет» вернули имущество и вклады
© Служба новостей «URA.RU»
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Из материалов дела следует, что пермская компания незаконно использовала упрощенную систему налогообложения
Из материалов дела следует, что пермская компания незаконно использовала упрощенную систему налогообложения Фото:

Топ-менеджменту пермской группы компаний (ГК) «Виолет» вернули арестованное имущество и банковские вклады на сумму 60,9 млн рублей. Такое решение приняла апелляционная инстанция Пермского краевого суда.

«Суд согласился с отменой ареста на имущество и банковские вклады, которые принадлежат владельцам и руководителям КГ. Ранее было прекращено разбирательство по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере за истечением срока давности», — на делопроизводство ссылается «РБК-Пермь».

URA.RU уже рассказывало, что владельцы сети кондитерских создали схему искусственного дробления бизнеса, чтобы не платить налоги. По данным следствия, сумма ущерба составила порядка 106 млн рублей. В апреле уголовное преследование в отношении Ольги и Олега Созиновых, а также — Ольги Скрябиной было прекращено. Преступления совершались в 2016-2018 годах.

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Топ-менеджменту пермской группы компаний (ГК) «Виолет» вернули арестованное имущество и банковские вклады на сумму 60,9 млн рублей. Такое решение приняла апелляционная инстанция Пермского краевого суда. «Суд согласился с отменой ареста на имущество и банковские вклады, которые принадлежат владельцам и руководителям КГ. Ранее было прекращено разбирательство по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере за истечением срока давности», — на делопроизводство ссылается «РБК-Пермь». URA.RU уже рассказывало, что владельцы сети кондитерских создали схему искусственного дробления бизнеса, чтобы не платить налоги. По данным следствия, сумма ущерба составила порядка 106 млн рублей. В апреле уголовное преследование в отношении Ольги и Олега Созиновых, а также — Ольги Скрябиной было прекращено. Преступления совершались в 2016-2018 годах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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