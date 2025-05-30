Суд поставил точку: пермские кондитеры вернули арестованное имущество и средства

Топ-менеджменту пермской группы компаний (ГК) «Виолет» вернули арестованное имущество и банковские вклады на сумму 60,9 млн рублей. Такое решение приняла апелляционная инстанция Пермского краевого суда.
«Суд согласился с отменой ареста на имущество и банковские вклады, которые принадлежат владельцам и руководителям КГ. Ранее было прекращено разбирательство по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере за истечением срока давности», — на делопроизводство ссылается «РБК-Пермь».
URA.RU уже рассказывало, что владельцы сети кондитерских создали схему искусственного дробления бизнеса, чтобы не платить налоги. По данным следствия, сумма ущерба составила порядка 106 млн рублей. В апреле уголовное преследование в отношении Ольги и Олега Созиновых, а также — Ольги Скрябиной было прекращено. Преступления совершались в 2016-2018 годах.
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